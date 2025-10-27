La reina del marketing: Wanda Nara cobró sin ser presidenta de mesa en las elecciones

Finalmente la conductora de MasterChef Celebrity no ejerció el rol anunciado en las elecciones legislativas nacionales por un motivo particular que sorprendió a lo fans.

Si hay algo que destaca a Wanda Nara en medio de los distintos conflictos que la exponen en los medios de comunicación, principalmente por sus cruces con su expareja Mauro Icardi , es la capacidad que tiene la conductora de MasterChef Celebrity para explotar al máximo cada oportunidad laboral y la creatividad en sus redes sociales que son una empresa.

Allí expone su creatividad por lo cual distintas empresas optan por invertir en su figura para poder publicitar con ella. En las últimas horas Wanda sorprendió y engañó a sus seguidores como también al mundo del espectáculo con una acción de marketing sorpresiva.

Es que el pasado jueves, en un contexto donde se aguardaba por las elecciones legislativas nacionales celebradas este domingo, la conductora compartió una imagen donde se ve una citación a su persona para ser presidente de mesa durante la jornada electoral. Rápidamente la publicación generó revuelo en las redes y también en algunos medios que preparaban una cobertura en el lugar que le tocaría ejercer la función. Sin embargo más tarde se reveló un aspecto sorpresivo.

Wanda-Presidente de mesa

Dos días más tarde de haber hecho el anuncio en sus redes donde tiene más de 17 millones de seguidores reveló el verdadero motivo por el cual realizó la publicación. Según indicó en un nuevo posteo, se trató de una publicidad a una reconocida marca de cerveza argentina enmarcada en el contexto electoral. "Este finde soy la Presidenta de mi mesa", escribió en el posteo promocionando la cerveza sin alcohol de la empresa.

Rápidamente aparecieron comentarios en las redes sociales donde destacaron la maniobra publicitaria de la conductora: "Reina del marketing", "Solo Wanda hace marketing con las elecciones", "Una geniaaaa", escribieron algunos usuarios en su posteo que tuvo cerca de 180 mil me gusta y más de 2500 comentarios.

Ángel de Brito fue letal con Wanda Nara y la mandó a estudiar

Wanda Nara cumple la función de conductora y presentadora de MasterChef, esta año con la versión famosos mientras que en temporadas anteriores estuvo al frente de la versión tradicional y de Bake Off Famosos. Ahora, al ser consultado sobre el rol de la animadora en la temporada actual, Ángel de Brito fue picante en sus palabras.

“Miro poco Masterchef. No me divierte, no por Wanda ni este año en particular, sino porque no es un programa entretenido”, opinó el conductor de LAM en Mediodía Bien Arriba (TV Pública) sobre el formato que cuenta con cuatro temporadas previas, todas con Santiago del Moro al frente.

“Me gusta que esté Wanda y que le hayan armado el circo alrededor de ella, pero me resulta aburrido desde siempre. No me gustan los programas de cocina”, se sinceró el periodista sobre los idas y vueltas que viene manteniendo la empresaria con Maxi López y el protagonismo que tiene.

image

“Ser conductora de Telefe le da un prestigio que no tiene a Wanda. Trabajó muy poco en su vida, es más famosa por otras cosas que por el trabajo. Sin embargo, creo que tiene muchas condiciones. Tendría que aprender a conjugar los verbos y a usar las palabras”, se despachó, durísimo.