Maluma frenó su recital para criticar duramente a una fan: "Es una irresponsabilidad"
El cantante Colombiano le llamó la atención a una espectadora en pleno show y el video desató la polémica
Maluma frenó un show para llamarle la atención a una mujer que asistió a su concierto con un bebé de un año. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y recibió elogios de parte del público.
El cantante colombiano estuvo en México en el marco de su gira +Pretty+Dirty World Tour y su show se volvió viral por una actitud del cantante. Es que todo transcurría con normalidad hasta que el artista notó que una mujer llevaba en brazos a un niño de apenas un año. “Déjelo ahí, no lo traiga, no lo traiga con todo respeto, yo soy padre” comenzó diciendo.
“¿Qué tiene? ¿Un año? Bueno, ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé a un concierto donde los decibeles están en la pu… mierda?”, le dijo el intérprete de Felices los 4 en tono molesto.
“El sonido está durísimo. Y ese bebé quiero saber qué está haciendo aquí”, siguió llamándole la atención a su fan. “La próxima vez protégele los oídos o algo… la verdad, me da pesar. Es un acto de irresponsabilidad”, reflexionó.
Maluma que se convirtió en padre de París, junto a Susana Gómez, en 2024, cerró: “Lo está movimiento así como su fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo de verdad, con todo respeto y cariño, ahora que soy papá. Yo a París nunca lo hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea más consiente”.
El público ovacionó al cantante y en las redes el video no solo se viralizó, sino que se llenó de comentarios a favor del cantante y cuestionamientos contra la madre que llevó a su hijo al show ante una multitud y ruidos fuertes.
Te puede interesar...
Leé más
Caída brutal: así fue el accidente del cantante de "Dale Q Va" en pleno recital
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario