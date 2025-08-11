Maluma frenó su recital para criticar duramente a una fan: "Es una irresponsabilidad"

El cantante Colombiano le llamó la atención a una espectadora en pleno show y el video desató la polémica

Maluma frenó un show para llamarle la atención a una mujer que asistió a su concierto con un bebé de un año. Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales y recibió elogios de parte del público.

El cantante colombiano estuvo en México en el marco de su gira +Pretty+Dirty World Tour y su show se volvió viral por una actitud del cantante. Es que todo transcurría con normalidad hasta que el artista notó que una mujer llevaba en brazos a un niño de apenas un año. “Déjelo ahí, no lo traiga, n o lo traiga con todo respeto, yo soy padre” comenzó diciendo.

“¿Qué tiene? ¿Un año? Bueno, ¿Usted cree que es una buena idea traer a un bebé a un concierto donde los decibeles están en la pu… mierda?”, le dijo el intérprete de Felices los 4 en tono molesto.

“El sonido está durísimo. Y ese bebé quiero saber qué está haciendo aquí”, siguió llamándole la atención a su fan. “La próxima vez protégele los oídos o algo… la verdad, me da pesar. Es un acto de irresponsabilidad”, reflexionó.

Maluma que se convirtió en padre de París, junto a Susana Gómez, en 2024, cerró: “Lo está movimiento así como su fuera un juguete. Ese niño no quiere estar ahí. Se lo digo de verdad, con todo respeto y cariño, ahora que soy papá. Yo a París nunca lo hubiera traído de un año a un concierto. Así que para la próxima sea más consiente”.

El público ovacionó al cantante y en las redes el video no solo se viralizó, sino que se llenó de comentarios a favor del cantante y cuestionamientos contra la madre que llevó a su hijo al show ante una multitud y ruidos fuertes.