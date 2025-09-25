Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa

El conductor de Estamos de paso anunció la ruptura amorosa a dos años de relación.

Marcelo Tinelli volvió a estar frente a las cámaras y este martes debutó en Estamos de paso, programa que conduce en Carnaval Stream (Youtube). En el primer programa que alcanzó los 80 mil espectadores en vivo, el conductor había dicho que seguía en relación con la peruana Milett Figueroa , sin embargo, este miércoles todo cambió.

“Nos hemos separado con Milett, así que bueno, mandarle, fundamentalmente, un beso”, comenzó diciendo Marcelo. Sobre cómo atraviesa esta separación a dos años de confirmar su relación y varias crisis, aseguró estar muy bien. “Yo estoy bien, le mando un beso a ella también, que estamos muy bien”.

“Lo quería decir acá, que este es mi programa”, sumó al referirse a que esperó el debut de su nuevo programa para anunciar la noticia y no hacerlo en otros programas de televisión o en redes sociales.

Pese a que no ahondó en detalles sobre los motivos de la ruptura, Tinelli destactó el cariño que se tienen. “El amor que le tengo no es que vaya a cambiar, se va a modifica y se pondrá en otro lugar, y creo que ella a mí también”, reflexionó.

“Hemos llegado al final de un ciclo muy, pero muy lindo, así que le mando un beso grande. La quiero mucho, la amo mucho. Pasé dos años hermosos”, continuó el animador.

En otro momento de su anuncio agradeció a la familia de Milett. “Le quiero agradecer a su familia, a toda la gente de Perú, que me ha dado todo el amor siempre. Espero verla pronto porque va a seguir trabajando acá y en Lima”, dijo.

“Me gusta terminar los ciclos de buena manera, con amor, con cariño, con presencia, con empatía con la otra persona, y creo que ambos sentimos lo mismo por el otro, cuando las cosas no suceden, no pueden andar…”, analizó sobre el fin de su relación.

Sobre la posibilidad de regresar después de un tiempo, el conductor no descartó nada. “La vida dirá, uno no sabe como puede terminar, pero hoy es definitivo”.

Con la intención de dejar en claro que no hubo peleas ni terceros en discordia y que simplemente el amor se terminó, concluyó: “muchas veces terminan las cosas con peleas, con distanciamiento, creo que habla bien de cada uno de nosotros poder terminar bien algo, terminar bien los ciclos, cerrar bien los ciclos me parece que es de buena persona”.