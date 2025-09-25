Arranca el Festival de Cine Latinoamericano en el MNBA de Neuquén

Del 25 al 28 de septiembre se realizará la nueva edición del Festival. Conocé la programación y cómo anotarte para ser parte de cada función.

La nueva edición del Festival de Cine Latinoamericano se pone en marcha este jueves 25 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 28 de septiembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de la ciudad de Neuquén. Se trata de una iniciativa conjunta de Tecpetrol, Fundación PROA y el MNBA.

El objetivo de la propuesta es acercar películas premiadas de la región y ofreciendo a la comunidad en general una mirada plural sobre las realidades de América Latina. Al mismo tiempo, esta actividad reafirma el compromiso de Tecpetrol en fortalecer la vida cultural de Neuquén y enriquecer los vínculos comunitarios a través del cine.

La entrada es gratuita y estará disponible hasta agotar cupos. Los interesados deberán ingresar a la plataforma eventbrite , hasta 20 minutos ante del inicio de cada fundación.

La programación completa del Festival de Cine Latinoamericano

Jueves 25/9 – 19:00 hs: La sombra del sol (Venezuela)

Un drama sensible y luminoso que retrata la relación entre dos hermanos y la fuerza que encuentran en la música para abrirse camino. Una película sobre vínculos, resiliencia y la esperanza de alcanzar los propios sueños.

Embed - LA SOMBRA DEL SOL (TRAILER)

Viernes 26/9 – 19:00 hs: Casi el paraíso (México)

Una sátira con humor ácido que pone el foco en las apariencias y en la fascinación por el poder. Con personajes entrañables y situaciones desopilantes, la película invita a reírse y reflexionar sobre las contradicciones de la sociedad.

Embed - Casi El Paraiso | ESPANOL Latino | Trailer oficial

Sábado 27/9 – 19:00 hs: El jockey (Argentina)

Un retrato intenso de un ídolo en decadencia que busca reinventarse mientras enfrenta sus fantasmas. Con ritmo vertiginoso y una atmósfera cargada de tensión, la película combina drama, vértigo y emoción en cada escena.

Embed - El Jockey - Trailer

Domingo 28/9 – 19:00 hs: Al morir la matinée (Uruguay)

Un thriller de terror que encierra al espectador en la oscuridad de un cine de barrio, donde la rutina de una función dominical se convierte en pesadilla. Con atmósfera claustrofóbica y guiños al slasher, la película se consolidó como una de las grandes sorpresas del género en América Latina.

Embed - Al Morir la Matinée (The Last Matinee) - Trailer (HD)

En el marco del festival, se suman dos actividades especiales que invitan a descubrir el detrás de escena del cine y del diseño cultural:

Charla con Guillermo Goldschmidt – El arte de la identidad.

Viernes 26 de septiembre de 17:00 a 18:00.

El diseñador Guillermo Goldschmidt, con más de 30 años de trayectoria en Fundación Proa, presentará un recorrido por hitos de identidad gráfica en exhibiciones de arte contemporáneo. A partir de su experiencia, revelará los secretos y desafíos de diseñar un sistema visual coherente y vivo para instituciones culturales de proyección internacional.

Masterclass con Milagros Fiuza – Diseñadora deimagen El Jockey.

Sábado 27 de septiembre de 17:00 a 18:30

Previo a la proyección de la película El Jockey, la diseñadora gráfica y directora de arte Milagros Fiuza compartirá cómo se construyó la identidad visual de la película. La masterclass abordará desde la investigación estética inicial hasta la definición de la paleta cromática y la campaña gráfica, mostrando el rol del diseño en la narrativa cinematográfica.