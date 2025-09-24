Marcelo Tinelli se sumó al furor del streaming: cómo se llama el programa y cómo fue su debut

Finalmente llegó el momento en el que Marcelo Tinelli volvió al mundo de los medios de comunicación con su debut en el programa "Estamos de Paso" en el nuevo streaming Carnaval que causa furor a su corta edad. Su regreso fue a pura expectativa y quedó reflejado en los números de vistas que consiguió durante la transmisión.

En más de una oportunidad el conductor televisivo alegó que la idea sería regresar con un humor similar al que desarrollaban durante el programa Videomatch, entendiendo que muchos de sus seguidores le pedían regresar al humor. El elenco conformado por su hija Candelaria , su primo El Tirri, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Sebastián Almada y Fede Bal en el primer programa, tuvo momentos de humor con imitaciones de Iván Ramírez quien realizó el papel del presidente de la Nación Javier Milei.

“¿Cómo andan amigos? ¿Qué dicen? Tanto tiempo, qué alegría por Dios volver a vernos acá, estamos felices de volver a encontrarnos. Se festeja la vuelta acá en Carnaval, gracias a toda la gente que nos ha tratado de primera”, dijo el conductor en su debut. Allí tuvo grandes números, abriendo el debut con 20 mil personas y alcanzando picos de 85 mil usuarios en simultáneo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1970635869825515815&partner=&hide_thread=false “Estamos De Paso” con Marcelo Tinelli y equipo liderando el streaming en Carnaval con 47k. pic.twitter.com/mw3KcTUiHO — Real Time (@RealTimeRating) September 23, 2025

"Todos me dijeron ¿cuánta gente es? ¿Dónde van a entrar todos ellos? El otro día estuvimos haciendo una prueba con Lolo, creo que él nos puede dar una lección de cómo hacer streaming, a qué jugar. Yo todavía me quedé en el truco o el chin chon, él ya está en el Roblox, donde hay 200 millones de seguidores. Nosotros estamos acá, viendo qué medio de comunicación va. Hoy es el día del arranque, el día del debut, amigos de toda la vida, familia, acá van a estar todos”, contó.

Por otra parte, Marcelo dejó en claro que no se guardará nada con su hija Candelaria: “Acá nos vamos a decir todas las cosas, por lo menos vamos a contar cada una de las cosas. Me encanta tenerte, mi escorpiana, mi amor”, dijo el conductor, a lo que su hija respondió: “A mi también me encanta, me falta Juana, que somos un dueto”.