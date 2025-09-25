La primera foto de Claudio Contardi preso: quiénes lo visitan

El exmarido de Julieta Prandi está preso tras ser condenado a 19 años de cárcel por considerarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado.

Condenado a 19 años de prisión, Claudio Contardi , el exmarido de Julieta Prandi pasa sus días tras las rejas en la Unidad Penal N° 41. En las últimas horas, se conoció la primera foto de cómo vive en la cárcel tras ser considerado autor penalmente responsable del delito de abuso sexual agravado en agosto pasado.

Este miércoles en LAM (América) se conoció información de cómo son los días del empresario gastronómico en la prisión que viniste con el abusador Julio César Grassi . Según el periodista de policiales Mauro Szeta sumó además detalles de quiénes visitan al exmarido de Prandi y qué podría pasar con su caso en los próximos seis meses.

El periodista anticipó que ese será el tiempo aproximado para saber si la apelación que hizo el abogado del condenado, Fernando Sicilia ante la Cámara de Casación. “Veremos si se confirma el fallo o la casación toma dos alternativas: o lo declara nulo o le baja la pena”, sumó.

Contardi que cumple su condena en el mismo lugar que lo hizo Fabián Tablado, el femicida de Carolina Aló, deposita sus expectativas en la apelación “muy técnica” que redactó el abogado.

En cuanto a los días del empresario en prisión, Szeta contó que recibe las visitas de sus actuales suegros, su pareja y su madre, quien lo visitó hasta el momento una única vez.

Claudio Contardi preso

Respecto a la posibilidad de que se reduzca la pena del acusado, Ángel de Brito contó que pudo hablar con Julieta Prandi sobre la posibilidad y reveló que “evidentemente tiene miedo que esto ocurra”. “No voy a hacer declaraciones sobre el juicio y sobre lo que pasó hasta que todo quede definitivamente resuelto”, sumó el periodista sobre la modelo.