MasterChef Celebrity: Luis Ventura escupió el ñoqui y quedó al borde de la eliminación

El periodista de espectáculos tuvo un gesto que causó rechazo y sorprendió al jurado mientras probaban el plato elaborado.

Luis Ventura tuvo un resultado inesperado en el plato que realizó este miércoles por la noche en una nueva gala de MasterChef Celebrity que sorprendió a los jurados y generó un fuerte cruce con uno de ellos que no le dejó pasar una actitud luego de que probara lo realizado.

“Llegó el momento del alumno más traga de todos porque no abandona el primer lugar, Luis Ventura adelante . Te encanta la primera fila”, dijo Wanda Nara a través del micrófono convocando al participante para que se acerque a la zona de los jurados para la degustación y defensa del plato.

El periodista de espectáculos y presidente de APTRA hizo una larga caminata desde su mesada hacia la isla con el plato que exhibía un plato con ñoquis y salsa filetto. “En realidad, eso imaginaba ser una pasta fideo , pero a medida que el tiempo consumió el accionar , los fideos pasaron a ser ñoquis ”, reveló Ventura al defender el plato.

Ventura

Sin embargo al probar los jurados pusieron cara de poco satisfechos al iniciar la degustación debido a que la preparación no tuvo un buen resultado. En su relato Ventura confesó que cometió un error que afectó en el objetivo del sabor: "El mercado tiene sus secretos y misterios. En lugar de harina de trigo traje de Arroz".

Germán Martitegui probó el plato y lo invitó a que el participante lo haga. Ante esta situación, Ventura probó, detectó el problema en lo realizado y dejó en evidencia que tampoco le gustó lo cocinado. Ante esa situación el periodista sorprendió escupiendo en el plato los restos de comida que introdujo en su boca para probar.

“Acabas de escupir el ñoqui adentro del plato", dijo Martitegui evitando continuar con su degustación. Detrás de él jurado Donato De Santis igualmente optó por probar el plato ya que debía analizar también la salsa.