MasterChef Celebrity: Luis Ventura fue el cuarto eliminado y estallaron los memes

El periodista no superó la prueba de eliminación y se convirtió en el nuevo eliminado del reality de cocinas. En las redes festejaron.

Luis Ventura se convirtió en el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity tras quedar en un mano a mano con Andy Chango . Su salida fue muy comentada en las redes sociales y muchos coincidieron en que su eliminación fue justa.

El desafío del miércoles no era para nada sencillo y el periodista no pudo sortear los obstáculos y fue eliminado por el jurado. No era la primera vez que quedaba en la cuerda floja y semanas atrás su continuidad en el certamen molestó a los seguidores del reality.

Los participantes tuvieron que replicar platos diseñados por el chef de Tomás Treschanski , cuyo restaurant cuenta con una estrella Michelin. El periodista de espectáculos preparó una trucha confitada con curry verde y jengibre que no convenció a los expertos.

Su salida fue una de las más comentadas y las redes se llenaron de mensajes contra el periodista. “Se salvó Andy Chango y por fin eliminaron a Luis Ventura buenas noches”, “Se fue Ventura y se festeja en el Obelisco”, “Por fin se fue Ventura y no tenemos que seguir soportándolo”, escribieron quienes estuvieron de acuerdo con la eliminación. Otros, en cambio, se mostraron “devastados” ya que para algunos la final de MasterChef sería entre Ventura y Andy Chango.

Luis Ventura rompió una de las reglas más importante del programa. El conductor compartió en sus redes sociales su eliminación antes de que saliera al aire. Con una foto emotiva escribió “Eliminado”. Los usuarios de las redes sociales vieron la publicación, la empezaron a llenar de “me gusta” y al periodista le tiraron de las orejas, pero ya era tarde.

“Me hago cargo porque soy un hombre de medios y el error es mío porque yo no tengo el tiempo para ver todo lo que sale al aire. Entonces, no vi los últimos programas de MasterChef porque hago Polémica a la noche, duermo cuando puedo”, justificó Ventura el motivo de su publicación.

El conductor aseguró que desde la producción lo llamaron para que bajara la foto de sus redes sociales ya que el programa de su eliminación no había salido al aire.