Momi Giardina se sinceró sobre su enfermedad y sorprendió a todos en MasterChef

La humorista que brilla también en streaming sorprendió a la audiencia con una revelación a su compañero Andy Chango.

Momi Giardina sorprendió a la audiencia de MasterChef Celebrity con una puntual revelación de su vida privada mientras dialogaba de forma distendida con su compañero Andy Chango con quien le tocó cocinar en la gala emitida este martes.

“¿Sabías que soy disléxica? Entonces, a veces tengo como un aprendizaje un poco más tardío y tengo mis tiempos”, confesó a viva voz la humorista que se destaca en el certamen de cocina pero también en su participación en el programa Nadie Dice Nada del streaming Luzu TV. En ese lugar ya había confesado esta situación. Al escuchar el mensaje, Andy respondió con humor.

“Yo tengo un ligerito problema de ansiedad, por eso aprendo rápido pero después no me acuerdo de nada”, soltó el cantante y compositor, mientras cocinaban un pionono dulce en la isla que luego deleitó al jurado y se posición como una de las mejores propuestas de gastronómica entre las otras presentaciones de los participantes. Por tal motivo Damián Betular hizo un anuncio que puso feliz a la artista: "El cocinero o la cocinera que sube al balcón y se salva de la gala de eliminación es Momi”.

Emilia Attias, Luis Ventura, Walas, Evangelina Anderson, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli fueron nominados a la gala de eliminación.

El motivo por el que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity

Eugenia Tobal sorprendió con su decisión de abandonar MasterChef Celebrity y se suma a la ola de renuncias en el certamen de cocinas más famoso del país. La actriz era una de las grandes candidatas a llegar a las instancias finales, pero renunció a semanas de su debut.

En las últimas horas no solo que se confirmó la noticia de su salida del programa que conduce Wanda Nara, sino que se supo cuál había sido el motivo por el que la actriz, favorita del certamen, decidió dejar las cocinas.

“Se siente maltratada”, reveló Paula Varela en Intrusos (América) sobre los motivos. El maltrato vendría de la mano del jurado Germán Martitegui con quien tuvo más de un enfrentamiento. El último cuando cuestionó unas cookies hechas por Tobal que no fueron del agrado del jurado.

“Otra de las causas es la edición del programa… ella quería entrar con un perfil como le gusta, alegre y simpática como se muestra en sus redes sociales con el contenido que genera en su casa con su hija. Y la edición del programa la deja como un personaje gruñón”, sumó la periodista.

Y eso no es todo. El panel del ciclo de América reveló que en ocasiones se siente ninguneada por la ubicación que le toca en las cocinas ya que la dejan a lo último y la posición que tuvo en foto de venta del reality cuando fue una de las figuras a las que el canal quiso convocar en primer lugar. “Siente que la dejan sin protagonismo, destratada”, dijeron.

De hecho, en la última emisión al aire del programa Eugenia Tobal tuvo un fuerte cruce con Leandro “Chino” Leunis porque la actriz usó la estación “cábala” del conductor. Wanda tuvo que intervenir para evitar el conflicto.

Según se supo la salida de Eugenia se concretará en las próximas dos semanas. Su renuncia se suma a la de Valentina Cervantes, quien también dejó el ciclo.