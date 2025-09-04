Peter Lanzani hizo un radical cambio de look y está irreconocible

Peter Lanzani hizo un cambio drástico en su apariencia con un cambio de look inesperado y totalmente opuesto al que llevaba hasta hace meses, el cual había generado un sinfín de opiniones que fueron replicadas por el actor. “Con humor y sin humor, me han dicho de todo. ‘Sucio’, ‘linyera’, ‘facho’, ‘zurdo asqueroso’… la lista es larga”, había afirmado Lanzani en diálogo con Infobae sobre su antiguo look.

El actor se vio prácticamente obligado a dejar atrás su etapa de cabello largo y barba tupida que se había formado en su rostro, para poder realizar el papel protagónico de El Emperador de Gynt . Fue el propio Lanzani quien replicó imágenes de su nuevo aspecto en historias de su cuenta personal en Instagram.

En la misma se lo ve con la barba en la primera etapa de crecimiento y sin el pelo largo, un look que despertó también distintas opiniones en las redes sociales.

Peter Lanzani

Qué había contado Lanzani sobre su anterior look

“Me fascina observar y analizar cómo las apariencias que uno adopta van cambiando la ‘fisicalidad’. La forma de movernos, de caminar, de gesticular, de respirar… Y eso se hace muy rico al tiempo de componer”, contó Lanzani en diálogo con Infobae y profundizó: “Es increíble cómo todavía seguimos juzgando a las personas por su aspecto. Y creo que eso será muy difícil de cambiar”.

Por otra parte se sinceró: “¡Venga! Soy un puchimbol. Cada uno hace lo que puede. Yo respondo con lo que hago, ni más ni menos. Pero hiere. Todo eso hiere. ¿Cómo no va a doler? Somos seres sensibles, más allá de lo que uno intente mostrar. Y por más que quieras ponerte duro, las balas entran”.

Peter Lanzani recordó el robo que sufrió en Neuquén y contó cómo pudo recuperar todo

El reconocido actor Peter Lanzani, estuvo de visita en un programa de streaming y recordó el robo que sufrió en Neuquén capital durante el mes de abril. Y reveló detalles desconocidos de cómo logró recuperar todo.

Peter estuvo en "Nadie Dice Nada", emitido por Luzu TV, y contó sobre un viaje que realizó por la Patagonia para filmar un documental, y fue durante su estadía en Neuquén que sufrió el robo de equipos de grabación, cuando se encontraba en el barrio Confluencia.

Según contó el actor a LMNeuquén en ese entonces, el robo fue, afortunadamente, sin violencia. Sin embargo, los objetos robados eran invaluables, ya que, dentro de la mochila robada, se encontraban los discos duros con el metraje crudo de la producción que estaba grabando en la ciudad.

Lanzani relató que el hecho ocurrió cerca de las 12 del mediodía del miércoles 2 de abril, mientras él junto con otras dos personas realizaban una pintura con un artista de la zona. Según explicó al día siguiente del robo, habían dejado su auto estacionado y rompieron la ventana para sacarle la mochila con sus equipos. "Había gente, bicicletas hasta policías. Una desgracia, la verdad", se lamentó el actor en ese entonces.

Peter Lanzani habla del robo en Nqn

Según aclaró, se encontraba grabando una película documental/ficción "muy independiente, nuestra" que va a mostrar "las rutas y paisajes de la Argentina" con una impronta artística. "No sabemos muy bien qué es ni hacia dónde va", contó Lanzani. Y relató que la producción en la que estaban trabajando se encuentra en las últimas etapas.

Durante su presencia en el programa de streaming, aclaró en las últimas horas cómo fue que logró recuperar el metraje de la película y comentó que en este momento se encuentra editándolo.

"Hicimos notas para que no lo vendan y apareció el llamado (de los ladrones)", expresó Lanzani en Luzu TV. Además, contó que al momento de ir a encontrarse con "unos muchachos raros", presuntamente los delincuentes, fue solo. "Fui y lo recuperé", declaró.

Ante la sorpresa de los conductores del programa, el actor dijo entre risas: "Ya fue, ¿Qué le voy a hacer, voy a dejar el material y ya está?". Sin embargo, se mostró reacio a dar más detalles.