Por qué Cathy Fulop está indignada con el casamiento de su hija: "No puede ser"

Catherine Fulop habló del casamiento de Oriana Sabatini, su hija, y Paulo Dybala y no pudo disimular su enojo con las decisiones que tomó la pareja.

catherine fulop oriana.jpg Cathy Fulop habló de la boda de Oriana Sabatini.

Qué dijo Cathy Fulop de las rigurosas exigencias de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Durante la semana, la mamá de Oriana estuvo en Cortá por Lozano y dio a conocer qué especial momento de todas las bodas no va a tener lugar en la fiesta de su hija con el futbolista. Luego de reconocer que le encanta atesorar recuerdos en fotos, Verónica Lozano exclamó: “Para el video de casamiento van a haber muchas fotos”.

La modelo reconoció que Oriana y Paulo decidieron eliminar ese momento de la fiesta. ”No quieren video de casamiento... ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, expuso Catherine, que desea que la boda de su hija tenga el tradicional video en el que se muestran las imágenes de la pareja en distintos momentos de su vida.

Además, reconoció que la organizadora de la boda acata todos los pedidos de los novios y que le pidió que entienda la decisión de los futuros esposos. “Claudia Villafañe me dice: '¡Pero ellos no quieren!'. Hasta me negó poner una pantalla”, agregó Fulop muy indignada por lo que le respondió la wedding planner, cuando la quiso convencer de ser su cómplice para pasar un video de la pareja.

Por qué no permitirán el uso de celulares en la fiesta de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Incluso, explicó que Oriana y Paulo se sumaron a la tendencia de limitar el uso de teléfonos móviles durante el festejo. “Los celulares van a estar afuera. Igual, eso para mí está bueno porque es más relajado y te permite disfrutar del presente. A veces veo algo y pienso en ir de inmediato a sacarle una foto”, dio el visto bueno Cathy.

Incluso, contó que los invitados ya están advertidos de esta situación, debido a que fueron informados de la decisión. "Ellos lo dicen en su tarjeta. Dicen: ‘no se preocupen porque los momentos van a ser capturados’ y luego ellos van a compartir las fotos. Es sobre todo para que no se lo pierdan”, reconoció la conductora.