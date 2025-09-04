Qué hay detrás de la mentira de Elisa Carrió sobre su noviazgo con un hombre de 95 años

Lilita había revelado que estaba en pareja con un hombre pero luego confesó que la historia era falsa, con un mensaje detrás.

La revelación de Elisa Carrió sobre su nueva relación sentimental sorprendió anoche al público, al compartir que mantenía un vínculo con un hombre de 95 años. Sin embargo, con el correr de las horas, la dirigente política reveló que era todo mentira: “Me pareció una historia fantástica”.

Anoche, Lilita se refirió a “su pareja” sin revelar una identidad. Había asegurado que se encontraba en buen estado de salud, atribuyéndolo a que “se infiltró vitamina C”.

“Él está un poco perdido”, reconoció Carrió entre risas al considerar que la dinámica entre ambos resulta adecuada para su situación actual: “En mi estado de enfermedad creo que funciona. Nos llevamos muy bien. Yo ya estoy en la tercera edad porque voy a cumplir 70 y me lleva 25. Es una buena diferencia”.

image

Durante una entrevista en el programa 540, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la líder de la Coalición Cívica ARI describió la naturaleza de este lazo, subrayando que “la relación se reduce a la ternura”.

La exdiputada enfatizó que se siente a gusto con este nuevo vínculo y precisó la frecuencia de sus encuentros: “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa, y él se va a la suya”.

La explicación de Elisa Carrió

Elisa Carrió había remarcado que la relación se basa exclusivamente en el afecto, sin mayores pretensiones: “La relación se reduce a la ternura, nada más”. Añadió que su pareja es “muy famoso” y que han decidido evitar el uso de aplicaciones como Tinder o WhatsApp para comunicarse, ya que, según sus palabras, “genera ansiedad”.

image

Además, la dirigente política explicó que no suelen reunirse en lugares públicos como cafeterías, dado que ambos son figuras reconocidas y podrían ser vistos. Sin embargo, la excandidata presidencial volvió a hablar este miércoles por la mañana en La Voz en Vivo y reveló que toda la historia de su nuevo romance era de mentira.

“Era una broma de VideoMatch. Viste como hay falsas narrativas y dice que estamos en la pos realidad. Yo digo la verdad a la política. Y me pareció una historia fascinante esto que me encuentro en una esquina con un famoso de noventa y cinco años, me pareció divino”, dijo la líder de la coalición cívica, sorprendiendo a todos los que venían siguiendo de cerca su nueva historia de amor.

Y agregó: “Nos damos la mano, nos damos un beso, nadie sabe quién es el novio. Y me van a empezar a inventar novios de noventa y cinco años. Me pareció una hermosa historia de amor de ya de los que vamos a morir, ¿te das cuenta? Es como el amor en los tiempos del cólera de García Márquez". Por último, la ex legisladora cerró: “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad”.

image

De esta manera, con su historia falsa, que finalmente ella misma terminó sacando a la luz, Lilita quiso mandar un fuerte mensaje ligado a la relación que hay entre la política y los medios de comunicación.