Una senadora cantó el jingle "Alta coimera" dedicado a Karina Milei: "¿Saben lo que canta la gente en las calles?"

La senadora Cristina López de Unión por la Patria cantó el jingle que nació en un canal de streaming. El hit alude al 3% de coimas que recibiría Karina Milei.

El hit "Alta Coimera" llegó al Congreso de la Nación de la mano de una senadora fueguina.

En medio del escándalo por corrupción que se generó por los audios en los que se revela la relación entre la ANDIS y presuntas coimas para Karina Milei , un jingle en relación a la hermana del presidente de volvió viral y llegó al Senado de la Nación.

Durante la sesión de este jueves destinada a definir si se rechaza o no el veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, la senadora Cristina López de Tierra del Fuego (Unión por la Patria) sorprendió al ingresar al recinto entonando la canción vira l contra Karina Milei que nació en el canal de streaming Gelatina.

"¿Saben qué está cantando la gente en la calle?" , preguntó la senadora Cristina López a los legisladores presentes. "Alta coimera, Karina es alta coimera", cantó López al ritmo de la melodía de "Guantanamera".

Una senadora cantó el jingle 'Alta coimera' dedicado a Karina Milei

Este jingle de la folclorista María Paula Godoy se volvió conocido gracias a "La fábrica de Jingles", una sección del canal de streaming Gelatina que conduce Pedro Rosemblat. Tan pegadizo se volvió, que salió del nicho de redes sociales y empezó a escucharse en las calles, colectivos y subtes: ahora en el Congreso de la Nación.

ALTA COIMERA

KARINA

ES ALTA COIMERA pic.twitter.com/pUNmD1dym8 — Gelatina (@somosgelatina) August 21, 2025

La senadora calificó al Gobierno Nacional como "coimero" y "una banda de chorros"

En el marco del contexto político del debate, López cuestionó con dureza al oficialismo, ya que lo acusó de desviar fondos destinados a personas con discapacidad y apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros miembros del gobierno.

"Desde que asumieron son un Gobierno coimero, una banda de chorros que veta la ley de emergencia en discapacidad, mientras que recortan pensiones, roban con los medicamentos y roban con los anteojos de nuestros abuelos -en alusión a las denuncias por sobreprecios en PAMI", indicó en su intervención.

Tras calificar de "miserable", "cruel", y "muy pero muy corrupto" al Gobierno por "robarle plata a los discapacitados", López sostuvo: "Frente a este Congreso hay familias enteras reclamando, padres con sus hijos en sillas de ruedas marchando para que sus hijos puedan seguir con sus terapias. ¿Saben qué están gritando la gente en la calle? Que no hay plata para los discapacitados, pero sí hay plata para las coimas".

El hit contra Karina Milei, en las calles, los subtes y bares

"Alta coimera, Karina es alta coimera", dice el estribillo modificado del conocido tema internacional Guantanamera. Así como se escuchó en las redes sociales y se convirtió en un hit viral, también se escuchó a la gente entornar las frases en el subte porteño, donde los pasajeros entonaron la canción que se usa para cuestionar a la Secretaria General de la Presidencia.

Absolutamente TODO el subte cantando ALTA COIMERA, gobierno terminado, la gente se dio cuenta lo que son pic.twitter.com/H1QWDG80en — TUGO News (@TugoNews) September 2, 2025

En la marcha de los jubilados de todos los miércoles, se convirtió en un clásico indiscutible. El "coimera" refiere a audios atribuidos al ex director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, que desataron la polémica por el presunto pago de coimas en la compra de medicamentos por parte de la agencia.

En estos audios filtrados se involucra en este esquema a Karina Milei, y a Eduardo "Lule" Menem, quien se desempeña como subsecretario de Gestión Institucional. También se menciona a la droguería Suizo Argentina, que actuaría como presunta intermediaria en los pagos.

Alta coimera, Karina alta coimera cantan los jubilados en el Congreso. pic.twitter.com/J95DJHzxsl — Alejandro Gimenez (@GimenezCarlosA) September 3, 2025

Otro de los casos que llamó la atención del alcance que tuvo esta nueva canción popular, es un video filmado en un bar de Río de Janeiro, Brasil. Un grupo de jóvenes sentados alrededor de una mesa y uno de ellos con guitarra en mano entonando la melodía, mientras que los presentes registraban el momento.