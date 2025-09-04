Juicio por estafa con planes sociales: un abogado quiso hablar, no lo dejaron y estalló un escándalo

El mediático abogado recusó al tribunal por falta de imparcialidad y tuvo que intervenir el juez Lucas Yancarelli quien lo "puso en caja". Los detalles.

El abogado Alfredo Cury intentó recusar al tribual porque no lo dejaron hablar al final de los alegatos del Ministerio Público Fiscal.

El final de los alegatos de la Fiscalía en el juicio por la megacausa de estafas con planes sociales en Neuquén terminó en un verdadero escándalo. El abogado defensor Alfredo Cury solicitó expresarse en carácter de última palabra, pero el tribunal integrado por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita se lo negó. Esto desató un fuerte cruce y derivó en un pedido de recusación y un boicot en el último tramo del juicio.

“¿Qué ley dice que una vez terminados los alegatos no puedo hablar? Hablar no es ejercer el derecho de defensa, es solo hablar. Lo que no está prohibido está permitido por principio legal. Ahora, si no me quieren dejar hablar, es otra cosa”, lanzó Cury, visiblemente molesto por la negativa de los jueces, pero el debate ya estaba instalado.

El defensor, que previamente había escuchado a los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, en el pedido de condena, está sospechado de haber cobrado 10 cheques de los planes sociales. Figuraba en el listado de cobro por un monto de $490.500, en concepto de asesoramiento jurídico a Ricardo Soiza, con dinero del subsidio a desocupados.

juez Yancarelli Juicio por estafa con planes sociales. El abogado Alfredo Cury armó tal escándalo porque no lo dejaron hablar al final de los alegados de la fiscalía, que terminó recusando al tribunal y tuvo que intervenir otro juez, Lucas Yancarelli.

También hubo testimonios de testigos que afirmaron que le llevaban causas de personas que acudían al Ministerio de Desarrollo Social por asesoramiento jurídico, y que los honorarios, más allá de la mecánica, se pagaban por orden del gobierno provincial.

Planes sociales: "Era más fácil si me dejaban hablar"

El abogado insistió en que su intención no era adelantar un informe, sino ejercer un derecho básico dentro del proceso. “Era más fácil decir que sí, porque eran tres palabras. No hay ninguna norma que lo prohíba”, reclamó ante los jueces.

Ante el tenso clima, los magistrados señalaron que la instancia de “última palabra” corresponde tras el cierre de los alegatos y antes de la sentencia, no en ese momento procesal. Por ello le informaron a Cury que será escuchado el martes próximo, en la continuidad del debate. Sin embargo, hubo una insistencia, y se presentó como un incidente en el juicio, tuvieron que llamar a un juez de Garantías.

A esa hora, casi las 13 de este jueves, no había jueces disponibles. En su momento se barajó la idea de que iba a escuchar el planteo, la vicepresidenta del Colegio de Jueces, Natalia Pelosso. Pero estaba en una audiencia y no pudo ser convocada.

ON - Juicio Planes Sociales (19) La audiencia por la estafa con planes sociales se dilató por un planteo del defensor Alfredo Cury, al final del alegado del Ministerio Público Fiscal. Omar Novoa

El tema generó una fuerte tensión dentro de la Sala 12 de la Ciudad Judicial, porque la mayoría de los defensores ya daba la etapa de los alegatos por terminada, y el juez Kees dijo que hasta que no se resolviera el planteo de Cury no podían abandonar la sala. Enseguida, consiguieron orto juez, que se hizo presente, Lucas Yancarelli, quien no vino con la mejor cara a sentarse a escuchar el planteo. Pero apareció otro problema: Yancarelli también fue parte en su momento de la causa de los planes sociales, con el pedido de algunas detenciones.

El abogado, sin embargo, dio un paso más y presentó la recusación del tribunal por considerar afectada la imparcialidad. “La imparcialidad, en este caso concreto, está en duda. El doctor Lucas Yancarelli fue el primero que dio los allanamientos en la causa y las medidas de coerción. Entonces, lo que vamos a resolver acá es parte del proceso y tiene que ser una persona que no haya pasado por este caso, porque su participación puede condicionar la decisión”, argumentó Cury.

A esta altura, el juez Yancarelli se lo vi molesto con el planteo y le dijo que no recordaba muy bien en qué parte le tocó ser parte de la causa de los planes, y se limitó a resolver el incidente del pedido de recusación del tribunal, para dejar hablar al abogado. "Si usted tiene algún agravio, puede hacer reserva de impugnación si aún entiende que de alguna manera sus derechos están siendo cercenados", dijo Yancarelli.

Sobre el planteo que no lo dejaron hablar, el juez dijo que "acá lo que e observa es una decisión del tribunal que significó solamente un proceso de organización en el tramo final".

El planteo abrió una incidencia procesal que ahora deberá resolver el juez de Garantías. Hasta entonces, el juicio quedó en suspenso, en medio de un clima de tensión que amenaza con seguir dilatando el desenlace del proceso más grande por estafas con planes sociales en la provincia.

El día que Alfredo Cury quiso trasmitir en vivo

Durante los alegatos de apertura del juicio, en el día uno, Cury pidió autorización para emitir en vivo y justificó su intención bajo la afirmación que había medios de comunicación y que en definitiva los testigos no iban a estar condicionados. “No me sirve una absolución en silencio. Quiero que la sociedad vea quién soy y quiénes son los verdaderos responsables”, sostuvo y dijo que "ustedes les tienen miedo y yo nos le tengo miedo a nadie".

El pedido fue inmediatamente rechazado por el tribunal, luego de un largo contrapunto con el juez Juan Manuel Kess, quien dijo que no se puede contaminar a los testigos ni condicionar el proceso con una exposición deliberada del juicio fuera de los canales institucionales.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (18) El abogado e imputado en la causa de los planes, Alfredo Cury. Claudio Espinoza

Cury también había planteado que el juicio debía suspenderse hasta que se resolviera un recurso extraordinario federal en curso, presentado bajo la ley 48, artículo 14, y una impugnación extraordinaria local. Alegó que aún no se había resuelto el rechazo de una recusación y que existía jurisprudencia en la que juicios penales se suspenden ante recursos pendientes. Sin embargo, el tribunal también rechazó ese planteo.

En su alegato, Cury criticó fuertemente a la fiscalía y denunció que se “ventiló el caso en todos los medios desde el primer día”. Dijo además que no quería callarse más. “A mí me hicieron una radiografía. Ahora les toca a ellos. No le tengo miedo a nadie”.