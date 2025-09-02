Planes sociales: la Justicia prohibió la transmisión en vivo de los alegatos y pidió no dar algunos nombres

La decisión la tomó el tribunal y generó polémica porque algunos de los nombres ya fueron publicados con anterioridad. Los alegatos comienzan este jueves.

Se termina el juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén, y este jueves a las 8.30 comienzan los alegatos del Ministerio Público Fiscal, que pretende probar que hubo defraudación al Estado provincial y una asociación ilícita por parte de exfuncionarios y empleados de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. Todo en un período concreto: desde septiembre de 2020 a julio de 2022.

Más allá de ello, el tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, resolvió que los alegatos del juicio no podrán ser transmitidos en vivo por los medios de comunicación.

La medida se tomó tras un análisis extenso de los pedidos de las partes para proteger la identidad de algunos testigos, sobre todo los “arrepentidos”, que declararon en contra de sus compañeros de trabajo, que era los extractores de dinero en los cajeros, en las cuentas de beneficiarios de planes sociales. Pero también hay exfuncionarios provinciales y los mismos beneficiarios.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (34) Tomás Siegenthaler, excoordinador de Administración del Ministerio de Desarrollo Social hizo su descargo y sostuvo que la Contaduría General y el tribunal de cuentas no le hizo observaciones y no sabe porqué está imputado. Claudio Espinoza

Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensa habían solicitado, durante la etapa de pruebas, que no se difundieran imágenes ni se revelaran identidades de algunos testigos que manifestaron sentirse vulnerados o bajo amenaza en el marco del proceso.

Planes sociales: por qué pidieron editar los videos con nombres

La resolución establece que la prensa podrá ingresar a la Sala 12 de Ciudad Judicial, y registrar imágenes en video, pero con la condición de que las grabaciones no se emitan en directo.

Además, al momento de ser editadas deberán eliminarse los nombres y rostros de ciertos testigos considerados sensibles, según lo estableció el tribunal.

La decisión genera algo de polémica, porque, en etapas de declaración de los testigos durante el juicio, e incluso antes durante las audiencias de acusación, varios de esos testigos ya fueron mencionados públicamente por nombre y apellido.

También está el caso de una alta funcionaria que ocupaba un cargo en la Contaduría General, que ya está jubilada, al igual que otra funcionaria que actualmente está en ese organismo. Si bien fueron mencionadas por otros testigos y sus nombres salieron publicados, al momento en que estas personas declararon pidieron no ser identificadas.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (12) Hubo mucho debate en la causa de los planes sociales. El abogado Alfredo Cyry y la defensora oficial Laura Giuliani. Claudio Espinoza

Algo similar ocurrió con los cuatro extractores de cajeros automáticos que declararon como arrepentidos, cuyos nombres tampoco podrán difundirse, pese a que han salido varias publicaciones.

El criterio del tribunal resulta, al menos, llamativo y cuestionable. Porque la información ya circuló de manera pública, ahora se busca proteger identidades en la etapa de alegatos, fundamental para el cierre del debate.

Pero incluso, el no publicar nombres es aún más polémico, ya que el juez admitió que no podrán ventilarse ciertas identidades durante los alegatos, pero sí lo harán durante la lectura del veredicto.

Planes sociales: "Son unos caraduras y mentirosos"

Ricardo Soiza habló en el juicio por estafa con planes sociales y fue el último en pedir la palabra en carácter de imputado. El exdirector de Planes Sociales tiene una larga trayectoria en el Estado provincial y conoce a todos los gobernadores que pasaron del MPN, pero en especial a Felipe Sapag. Es por eso que dijo que la causa "es política" y que el Ministerio Público Fiscal (MPF) lo involucró con testimonio de arrepentidos, y hasta firmas falsas.

“Yo creo en la justicia, los hombres son hombres y cometen errores. Creo que la fiscalía responde al poder político de turno”, cerró el exfuncionario, acusado de los delitos de presunta defraudación y, según la teoría del caso, asociación ilícita. A esta altura, la última configuración se ve compleja, ya que la mayoría de los imputados se amparó en temas administrativos. E incluso, desde la Contaduría General de la Provincia le habían dado el visto bueno a todas las rendiciones del período investigado, y las volvieron a abrir por la denuncia penal.

Se refirió específicamente de cuatro personas, que por orden del tribunal no se pueden nombrar, aunque han sido mencionados en la causa. “Es una tortura estar acá. De los cuatro arrepentidos me asombró la caradurez de los cuatro, cínicos y mentirosos, si estaban presionados nunca me dijeron nada. Después me fui enterando de que tenían autos, negocios y me quedé asombrado de la mentira”, lanzó al inicio de su declaración.