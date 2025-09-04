El audio que pone en riesgo a la mamá de Ayelén Paleo en medio de su detención por red de trata

La situación de la mamá de Ayelén Paleo , Elizabeth Rodrigo , parece que complica aún más con el correr de las horas. Recordemos que hace una semana fue detenida, acusada de integrar una banda relacionada a una supuesta red de trata y explotación de mujeres.

Lo cierto es que por estas horas Rodrigo quedó en la mira tras la aparición de audios en los que ella misma se proclama como "dueña del sitio" en el que se publican imágenes de mujeres que trabajan con su cuerpo.

Así las cosas, en Desayuno Americano compartieron un material exclusivo en el que Rodrigo se presenta y explica el tipo de servicios que ofrece, aclarando que ella también sube contenido y presenta un book a sus clientas para que luego "puedan subirlo a otros sitios". De esta manera, la madre de Ayelén Paleo quedaría involucrada directamente con le delito de "proxenetismo agravado", que según el Código Penal argentino podría tener una pena de entre 5 y 10 años de prisión.

Embed - LA MAMÁ DE AYELÉN PALEO DETENIDA POR TRATA DE PERSONA: LOS AUDIOS - "OFREZCO UN COMBO..."

Según reveló el periodista Carlos Salerno en el magazine que conduce Pamela David, este audio será incluido en la causa juntos a otros similares. Según puede escucharse en el audio, Rodrigo ofrecía realizar las sesiones fotográficas en su casa debido a que tenía "distintos ambientes", y podía proveerle a las clientas diferentes accesorios como "lencería, disfraces, accesorios, extensiones, zapatos y demás", por un valor de entre 70 y 80 mil pesos.

"En la página promovería o facilitaría los encuentros de las mujeres a cambios de dinero ya que publica un número de teléfono", sumó Salermo al tiempo que Luis Bremer acotó que según el abogado de las víctimas, Rodrigo tendría más peso en el negocio del que en realidad aparenta. Lo cierto es que mientras avanza la investigación y la recopilación de pruebas, el juez solicitó abrir los teléfonos secuestrados en los allanamientos, algo que está previsto para el 15 de este mes. "Además la fiscalía tiene 30 días para pedir la prisión preventiva, por lo que la madre de Ayelén Paleo podría pasar un mes más detenida", concluyeron en Desayuno Americano.

El hermano de Ayelén Paleo rompió el silencio

El miércoles de la semana pasada se detuvo a Elizabeth Rodrigo, la madre de la vedette Ayelén Paleo, en el marco de una investigación de una banda dedicada a la explotación de mujeres, en una causa que se abrió en noviembre del año pasado. En medio del silencio público de Ayelén, quien habló por primera vez fue su hermano Federico, en una nota con Desayuno Americano.

Embed - LA MADRE DE AYELÉN PALEO SIGUE DETENIDA EN BERAZATEGUI: HABLÓ SU HIJO FEDERICO

"No tengo nada que ver, espero que se aclare todo y listo, nada más", dijo el bailarín, evitando entrar en detalles sobre la detención de su madre. Y consultado sobre lo que dijo Carmen Barbieri de unas supuestas amenazas de su familia años atrás, él reaccionó tajante. "Estás totalmente equivocado, te pido respeto por favor. No me interesa hablar", deslizó molesto.

"Estamos más unidos que nunca. No tengo ganas de hablar", finalizó el hermano de Ayelén Paleo evitando referirse la detención que sacude a la familia.

Lo cierto es que la Policía Federal detuvo el miércoles pasado en la Ciudad de Buenos Aires a Elizabeth Rodrigo, madre de la ex vedette Ayelén Paleo, acusada de formar parte de una supuesta red dedicada a la explotación sexual. De acuerdo con la investigación judicial, Rodrigo habría tenido un rol activo dentro de la organización, encargándose de tareas de logística y de producir fotografías de las víctimas para publicarlas en portales y aplicaciones vinculadas al comercio sexual.

Las fuentes del caso describen a la banda como un grupo compuesto mayoritariamente por mujeres que operaba a través de plataformas digitales de servicios sexuales. Según la acusación, les retenían hasta un 90% de lo recaudado a las jóvenes, a quienes incluso obligaban a trasladarse a distintos destinos contra su voluntad. Los allanamientos se realizaron en 15 domicilios, fueron detenidas varias personas y se incautó una importante suma de dinero en efectivo. Además, doce mujeres fueron rescatadas y recibieron asistencia del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata.