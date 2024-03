Cathy Fulop reveló cuál fue el momento en que no hubo marcha atrás en la relación con Gabriela Sabatini

Embed - La historia de amor de Cathy Fulop y Ova Sabatini

Con respecto a la ex tenista, Cathy sumó: "Ella tiene muchas amistades, tiene una vida social muy activa, viaja mucho. Cuando llega acá tiene veinte mil compromisos y actividades. Nosotros tenemos amigos todos con niños, todos somos grandes".

"Claro, una dinámica distinta", comentó Fernando Dente. "Tal cual es una dinámica distinta no es que uno se quiera más o menos", aclaró Cathy para cerrar.

Por qué se pelearon Santiago del Moro y Catherine Fulop

Santiago del Moro ha sabido hacer un éxito radial desde hace años, con su programa en La 100, sin embargo, en los últimos días la polémica salida de una de sus panelistas, Catherine Fulop, generó rumores de problemas entre el equipo. Todo eso se agravó luego que el conductor se burló de la madre de Oriana Sabatini al aire.

Todo empezó cuando al aire, Santiago del Moro presentó a Eliana Guercio, quién llegaba a reemplazar el lugar de Catherine Fulop. Fue ahí que el conductor aprovechó la situación para disparar contra su excompañera de radio: “No te vas a sentar acá para que te hagamos una nota. El otro día Cathy vino después de mucho tiempo, escuchá...y se sentó como para que le hagamos preguntas, un ping pong. No nos importa dónde estuviste, Cathy”.

image.png

Por eso, la modelo venezolana debió romper el silencio y ante las reiteradas consultas, aclarar cómo se dio su salida del programa. “Durante cuatro años nunca viajé a visitar a mi hija a Italia porque siempre estaba trabajando. Y ahora me gusta irme cada vez más. Me quedan tres años para los 60 y quiero disfrutar mis tiempos, mis hijas, mi marido...Trabajé toda mi vida dependiendo de un jefe, un canal, una obra, de horarios, y nunca he sido libre en ese sentido. Quiero poder manejar mis tiempos, eso es lo único”, explicó Catherine Fulop sobre su salida.

La modelo explicó que el conductor del programa le pidió que se quedara y que previamente le había dado permiso para viajar cuando lo necesitara. “Santi por suerte me lo ha permitido, por eso nunca me hizo una despedida, me dijo que yo iba a regresar cuando quiera. Él no quería que me fuera, pero entiende que para mí era complicado. Necesito un descanso”, agregó la madre de Oriana Sabatini.

Lejos de mostrarse enojada, la modelo habló maravillas de Santiago del Moro y su equipo: “Ellos se han portado re bien conmigo, siempre mi arreglo fue ir algunos días después de las 8 de la mañana, un rato. Santi y todo El club del Moro son mi familia, mis hermanos, me pueden decir lo que quieran porque el programa tiene un humor que nos entendemos y cargamos entre nosotros, como con tus amigos, no es ofensivo. Él ha sido lo más bueno y generoso. Yo le estoy súper agradecida, lo primero que hago a la mañana es escucharlos”.

Además, se refirió específicamente a los dichos del conductor, donde había asegurado al aire que no le “interesaba” donde había ido de viaje. “Yo lo escuché y nunca me he sentido ofendida de nada de lo que me puedan decir y creo que ellos tampoco de mi parte. Él mismo me lo había dicho en la cara, cuando llegué la noche que estábamos celebrando y me dijo: ´No te creas que tienes coronita porque te fuiste y ahora vuelves´. Yo le decía que soy la oveja negra que vuelve. Nos matamos de risa cuando me dijo que no me interesaba lo que hice este tiempo, y el público lo entiende”, cerró la modelo.