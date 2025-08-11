Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, a un paso del casamiento

La cantante y el futbolista apostaron a la relación y ya se habla de casamiento. ¿Cuándo pasarían por el altar?

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul viven uno de los momentos más importantes de sus vidas. Ella disfruta a pleno de su éxito musical y se prepara para su show Futttura mientras que él se sumó como centrocampista en el Inter de Miami.

Y ahora… todo indica que la pareja que apostó una vez más a la relación, luego de una crisis que los separó durante un tiempo, estaría lista para dar uno de los pasos más importantes. El casamiento.

Mudados a Miami y con una exitosa carrera, Tini y Rodri pasarían por el altar en poco tiempo. La noticia la confirmó Pochi, de la cuenta Gossipeame , quien respondió a una pregunta de un seguidor sobre esa posibilidad. “¿Es verdad que se casan el año que viene?” y la respuesta fue contundente: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.

Si bien, la pareja no se hizo eco de la información, todo indica que será “la boda del año” luego de la de Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrada en 2024.

Casamiento tini

“Es un paso enorme, y quieren que sea especial para todos los que los acompañaron”, aseguraron. En cuanto a los planes de tener hijos, por el momento, no hablan de agrandar la familia.

La cantante se prepara, mientras, para el estreno de Quebranto, una nueva serie original de Disney+ cuyo estreno está fijado para el 15 de agosto de 2025.

En esta ficción, Tini da vida a Miranda Sanguinetti, una pianista de gran talento adoptada por una familia argentina. El personaje lidia con una fuerte ansiedad, la incertidumbre de no conocer sus orígenes y decisiones que podrían tener consecuencias graves. Los productores explicaron que la eligieron por su capacidad interpretativa y su proyección internacional, convencidos de que atraviesa un momento clave en su carrera y vida personal.

Cami Homs, la ex de Rodrigo De Paul, embarazada

La reconocida modelo Camila Homs confirmó a través de sus redes sociales que está embarazada fruto de su relación con el futbolista José Sosa. "Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita", esbozó en su cuenta personal de Instagram con un emotivo video donde le mostró a sus seguidores el proceso de cómo se enteraron de esta situación.

La emoción inundó al círculo íntimo de la pareja que fueron partícipes de un video que muestra el llanto de Homs al conocer a través de un juego que será una niña. Más allá de los allegados, el posteo publicado se inundó de mensajes de reconocidas personas que los felicitaron por la noticia: "Felicidades camiiii", escribió Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero. En sintonía con este mensaje escribió Camila Galante, la pareja de Leandro Paredes: "Ay camuuuuu que hermosooo!!! Felicidades".

Cabe recordar que ambos son padres producto de otras relaciones que tuvieron previo a esta unión: el Principito, jugador de Estudiantes de La Plata, es padre de gemelas y Cami es madre de Francesca y Bautista, producto de su relación con el jugador de la Selección argentina de fútbol Rodrigo De Paul.