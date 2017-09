Estalló la interna de ATEN por diferencias salariales

Angélica Lagunas, titular de ATEN capital, recordó que se hizo una presentación administrativa el 4 de este mes ante el gobierno provincial, en la que reclamaron por un supuesto descuento dentro del monto de aumento salarial correspondiente a los meses de julio y agosto.

La dirigente explicó que esa nota fue girada al CPE, que tiene que volver a Casa de Gobierno y que el Ejecutivo tiene tiempo a más tardar la semana que viene para dar una respuesta. “Si no es positiva a lo que venimos reclamando, iremos por la vía judicial”, advirtió Lagunas ayer.

Por su parte, Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, señaló que la seccional capital “no tiene ninguna facultad para hacer esto” y que “no pueden ir en nombre del gremio sino a título personal”. “Además, Angélica Lagunas es firmante de acuerdo y de las grillas”, indicó.

“Recurrir a la Justicia es poner al sindicato en manos de un juez cuando creemos que tenemos la fuerza para lograr lo que buscamos. Esto es rupturista, desde ATEN capital apuestan a romper como hicieron con la discusión curricular de la escuela media. Pretenden funcionar como conducción paralela cuando no tiene poder para eso”, apuntó.

Disputa: Para Lagunas se pagó mal el aumento. Guagliardo dice que se cumplió el acuerdo.

Interpretación

Lo que está en discusión es el texto del acta firmado, en el que cual se estableció un pago excepcional y por única vez de un 50 por ciento más de aumento salarial sobre el porcentaje que había arrojado la inflación en ese período (tomando como parámetro el IPC de Neuquén, de Córdoba y el del Indec). Para ATEN Capital, el cálculo para el trimestre siguiente se debía hacer sin descontar ese 50% adicional. “Nosotros le hicimos firmar grillas al Gobierno y en esa simulación no se descontaba. El acta dice por única vez pero no que se sacaba en las otras liquidaciones”, aseguró Lagunas, quien dijo que este reclamo lo iniciaron desde la seccional en soledad porque “ATEN provincial dice que se pagó bien cuando no es así”.

Guagliardo, en cambio, indicó que por lo constatado en los “recibos y las grillas se está cumpliendo lo que se firmó”. No obstante, sostuvo que en octubre deben sentarse con el Gobierno para analizar todas las variables. Comentó que no tienen información respecto del trascendido de que el gremio ATE haya acordado un pago de 4 mil pesos por fuera de los acuerdos salariales firmados, pero que si eso es así el Gobierno deberá reabrir la paritaria a todos los sindicatos.

Lagunas, a su vez, interpretó que ese supuesto adicional otorgado a ATE “está reconociendo que nuestro planteo es correcto”. “Y, si no lo fuera, implica que nos están discriminando”, advirtió.

Vieja disputa con otros nombres

No es la primera vez en la historia del gremio docente que la seccional capital (la más fuerte y con peso propio) muestra una postura más combativa que la conducción provincial. El caso de Daniel Huth hace algunos años es bien representativo del tema, ya que supo estar de los dos lados del mostrador: como titular de la seccional capital primero y como secretario general después. Esto implica que mostró posiciones más radicalizadas en el primer caso y de negociador en el segundo.

Una deuda podría suspender las clases

El gremio ATEN indicó que desde hoy los servicios de transporte escolar de los distritos III, Zapala; VII, Loncopué, y XI, Aluminé, no funcionarán por una deuda que mantiene el gobierno provincial con los prestadores.

Se precisó que en el distrito Zapala y Loncopué a los transportistas se les debe desde el mes de marzo, mientras que en Aluminé, desde abril a algunos y desde mayo a otros. “Exigimos al gobierno provincial el pago urgente de estas deudas para garantizar el traslado de los estudiantes y su derecho a la educación”, indicó el sindicato en un comunicado. Los afectados por esta situación serían unos 700 chicos.

Marcelo Guagliardo, secretario general del gremio, indicó además que en el caso del distrito Aluminé hay dos establecimientos educativos que aún no iniciaron el ciclo lectivo rural de septiembre-mayo, por problemas de infraestructura y que ahora esta situación se vería agravada por lo del transporte. Se trata de los parajes Ruca Choroy y Carill Lil.

“Esto es preocupante porque lo de los transportistas es permanente y pierden clases por esto, en este caso con casi 700 chicos sin asistir a la escuela. La solución la tiene el Gobierno habilitando el pago, pero si no hay ninguna perspectiva de cancelarlo ahora el daño será irreparable”, apuntó Guagliardo.