"Estamos expuestos a que nos maten o nos apresen"

En una conferencia de prensa, Guaidó fue tajante y volvió a invitar a los militares “descontentos” a sumarse a ellos contra el gobierno chavista. “Vamos a hablar con todos los que estén dispuestos a colaborar y vamos a entregarle una proclama a las Fuerzas Armadas para que escuchen que es posible una transición democrática”, comentó el autoproclamado presidente, quien mantuvo su compromiso con decretar una amnistía para los militares que se sumen a su movimiento. “Estamos haciendo todo para tomar posesión de manera tranquila, clara. Que responda al Estado de derecho, estamos reclamando las competencias para el Ejecutivo. Estamos en el proceso, nunca hemos estado tan cerca somos más que en 2015, cuando ya teníamos la mayoría”, agrego.

“El usurpador no gobierna, no tiene mando, es evidente no resolvió los problemas porque no tiene mando en las Fuerzas Armadas. Aquí hay una alternativa”, cerró.

--> El Grupo de Lima invitó a Cuba

Tras cinco horas de reunión, los países que integran el Grupo de Lima anunciaron, a través de una declaración conjunta, su decisión de “hacer las gestiones necesarias” para que Cuba “participe en la búsqueda de la solución a la crisis en Venezuela” y le reclamaron a Rusia y Turquía, que apoyan a Maduro, que favorezcan el proceso de transición democrática.

--> Trump y Putin charlaron sobre la crisis venezolana

Tanto la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, como su similar del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmaro que el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario ruso Vladimir Putin mantuvieron una conversación telefónica que duró casi una hora y media y tuvo como a la crisis de Venezuela como uno de los principales temas.

Durante el intercambio de opiniones sobre la situación en Venezuela, el presidente ruso afirmó que corresponde a los propios venezolanos definir el futuro de su país y señaló que la injerencia externa y los intentos de cambio de poder por la fuerza socavan las posibilidades de una solución política a la crisis. Desde la Casa Blanca, a través de Sanders, aseguraron que el presidente Trump “reiteró la necesidad de una transición pacífica” en Venezuela y que su país tiene “todas las opciones sobre la mesa”. “El presidente va a hacer lo que se requiera si es necesario”, subrayó.

Además de la situación en el país que gobierna el régimen de Nicolás Maduro, los mandatarios charlaron sobre la desnuclearización de Corea del Norte, la situación de China y las relaciones entre sus dos naciones.