Este año salieron a la calle más borrachos al volante

Neuquén.- Los casos de alcoholemia positiva presentaron un fuerte incremento este verano, según los datos que maneja la Dirección de Tránsito de la Municipalidad. En el período que va del 7 de enero al 5 de febrero, se secuestró un total de 115 vehículos. El valor más bajo detectado fue de 0,19 gramos de alcohol en sangre y el más alto, de 2,99.

“Lo que sí hemos notado es que aparecen como casos aislados las alcoholemias altas por encima de 1,5 y abundan las que están por debajo de 1”, precisó ayer en declaraciones radiales Facundo Churrarín, director de Tránsito de la Municipalidad. Sin embargo, lo más llamativo es que hubo un fuerte incremento en el porcentaje de positivos, comparado con lo que se venía dando durante 2016 antes de la llegada del verano.

En enero se constató un 30 por ciento de conductores alcoholizados por fin de semana, mientras que el primer fin de semana de febrero se llegó a un 14% sobre 250 controles (35 dieron positivos).

Churrarín analizó que desde que se implementó al ordenanza de alcohol cero hubo una baja en la cantidad de positivos en los primeros meses mientras que después fue creciendo hasta llegar a este pico de enero, cuando se registraron los valores más altos.

“Esto no nos desalienta, por el contrario, seguiremos trabajando en las campañas de difusión para que el conductor sea 100 por ciento consciente de la situación. Es una característica del que maneja el no respetar un montón de cuestiones que hacen a las normas de tránsito, no sólo en lo referido al alcohol”, resaltó. Sostuvo, además, que “el altísimo porcentaje de gente alcoholizada” es de la región (Neuquén, Cipolletti, Centenario y Cinco Saltos) y que se dieron muy pocos casos de gente que no era de acá y que se vio sorprendida por la tolerancia cero.

Respecto de los lugares establecidos para hacer los operativos de control, el funcionario municipal explicó que se realizan de manera rotativa en donde puede llegar a reunirse la mayor cantidad de personas y en inmediaciones de los sitios en que se haya podido consumir alcohol. Dijo que los grupos que se organizan a través de las redes sociales para eludir los controles son “reducidos” y que les es difícil evitarlos por la modalidad de los operativos.

Tolerancia cero

El 18 de junio del año pasado entró en vigencia en Neuquén la ordenanza de tolerancia cero al alcohol para conducir, con la aplicación de abultadas multas para los conductores que no superen el test, que pueden llegar a pagar hasta $42.000 y hasta el doble de ese monto si se trata de profesionales, como puede ser el caso de taxistas o remiseros.

La medición que debe dar siempre en los alcoholímetros es cero. Si la prueba da 0,01 gramos de alcohol en sangre, el automovilista recibe una sanción de 1800 pesos. En todos los casos también sufre la retención de la licencia. Cuando se da reincidencia o detección de 1,5 o más de alcohol en sangre, la normativa vigente endurece la multa con una pena en dinero mayor, y ninguna sanción admite pago voluntario.

Desde su implementación, el resultado de esta normativa fue dispar, con una baja de alcoholemia durante los primeros meses y un fuerte incremento en este verano.

8 meses lleva en vigencia la tolerancia cero en Neuquén

La cantidad de alcoholizados al volante había disminuido pero luego creció. En el país, además de Neuquén, esta normativa rige para Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja y Entre Ríos.

Bajó la cantidad de accidentes de tránsito en 2016

De acuerdo con los datos suministrados por el Observatorio de Seguridad Vial de la provincia de Neuquén el mes pasado, la cantidad de víctimas fatales por accidentes de tránsito en el último año disminuyó un 15 por ciento con respecto a 2015.

Este dato evidencia un descenso en el índice de víctimas mortales por accidentes en rutas nacionales y provinciales de Neuquén.

En particular, en la capital provincial se registraron 18 fallecidos de un total de 88 en todo el territorio neuquino. Desde la municipalidad se analizó que en esta disminución incidió la aplicación de la tolerancia cero al alcohol, ya que en el caso de la ciudad los accidentes viales se redujeron un 18%.

Respecto de las víctimas fatales en toda la provincia, de los 88 fallecidos en 2016, la mayoría ocurrieron en enero con 10 muertes en rutas, 15 en marzo, 11 abril y 9 en julio, mientras que en los meses restantes se observa un promedio de cinco víctimas fatales por mes. Las rutas más trágicas son las Nº 237, que sumó en 2016 nueve víctimas fatales; la Nº 22, con diez víctimas, y la Nº 40, con otras diez personas más fallecidas.

En la Fiesta de la Confluencia habrá fuertes controles

Facundo Churrarín informó que con motivo de la realización de la Fiesta de la Confluencia en el Paseo de la Costa, se realizará un operativo de cortes de calles con acceso peatonal a la isla y que se utilizarán una grúa y los alcoholímetros “por cualquier eventualidad”.

El funcionario municipal sugirió que quien pueda hacerlo se acerque al lugar mediante el transporte público, que estará a disposición hasta las 3 de la mañana y que funcionará en el trayecto desde el Parque Central hasta la zona de Olascoaga y Purmamarca, desde donde se accederá al predio caminando.

“Es una fiesta que convoca mucha gente y muchas veces se quiere llegar con el vehículo particular a la puerta del lugar, y eso no va a poder suceder”, advirtió el director de Tránsito de la Municipalidad de Neuquén.