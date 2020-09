Facebook lanza una red social sólo para universitarios

"Queríamos crear un producto en el que fuera fácil para los compañeros de clase conocerse, fomentar nuevas relaciones y también iniciar conversaciones fácilmente", explica la directora de productos de Facebook Campus, Charmaine Hung. "Y realmente creemos que Campus es más relevante que nunca ahora mismo. Con COVID-19, vemos que muchos estudiantes no vuelven al campus en otoño. Ahora, las clases se están llevando a cabo en línea y los estudiantes están tratando de reaccionar a esta nueva normalidad de lo que es conectarse a clubes y organizaciones que te importan, cuando no están juntos", añadió.

Según los últimos informes, Facebook está perdiendo su liderazgo en el grupo demográfico más joven que se inclinó por elegir otras aplicaciones sociales, como YouTube, Snapchat e Instagram. De acuerdo con un estudio del Centro de Investigación Pew en 2018, sólo el 51% de los usuarios estadounidenses de entre 13 y 17 años dijeron que usaban Facebook, por debajo del 71% que dijo lo mismo en 2015. Mientras tanto, una encuesta realizada en 2019 por Edison Research indicó que Facebook había perdido 15 millones de usuarios desde 2017, con la mayor caída proveniente del grupo de 12 a 34 años de edad.

facebook-campus.jpg

Con este nuevo lanzamiento Facebook Campus intentará revertir estos números ofreciendo un lugar más exclusivo para las redes privadas dentro de Facebook. La red social utiliza tecnología existente en Facebook, como News Feed y Groups, para ofrecer soluciones para determinados grupos demográficos.

Por el momento, Facebook Campus sólo está disponible en unos 30 colegios y universidades de los Estados Unidos pero la empresa tiene previsto extenderlo a nivel global con el tiempo.

Facebook comercializará la nueva aplicación tanto dentro de su aplicación como fuera de línea. Los estudiantes pueden ser invitados a unirse al campus a través de un mensaje en la sección de noticias si Facebook tiene suficientes datos para indicar que es probable que sea un estudiante de una universidad. Por ejemplo, si un usuario de Facebook visita regularmente la página de Facebook de una universidad, Facebook puede mostrar el aviso de registro en el Campus de Facebook. También hay programas de incentivo dirigidos por estudiantes donde los estudiantes que aumentan la inscripción son recompensados con el botín del Campus de Facebook, como camisetas y toallas.

Además de requerir una dirección de correo electrónico .edu, Facebook Campus requiere un año de finalización de estudios - y no tendrá que ser más de cinco años a partir del presente. Por ahora, Facebook no eliminará a los usuarios del Campus después de que terminen sus estudios, pero la forma en que esos usuarios participan puede ser modificada en el futuro. La compañía informó que los ex-alumnos juegan un gran papel en las comunidades universitarias, pero aún está evaluando cómo incorporarlos mejor en el producto más adelante. El piloto ayudará a Facebook con algunas de estas decisiones, pero aún no hay nada concreto.

Después de inscribirse, los estudiantes crean su perfil en el Campus de Facebook. Mientras que esto está vinculado en el extremo posterior al perfil principal de Facebook del estudiante, les permite añadir detalles específicos de la universidad que no aparecerán automáticamente en ningún otro lugar de Facebook. Aquí, los usuarios del Campus pueden añadir su año de graduación, residencia, especialización y clases que están tomando, ciudad de origen, perfil de Instagram y más.

Esta información sólo puede ser vista por otros usuarios del Campus de Facebook que asisten a la misma universidad (a menos que esos usuarios ya estuvieran bloqueados en Facebook). También ayuda a potenciar el directorio de estudiantes de Campus, donde los usuarios de Facebook Campus pueden buscar a los estudiantes por nombre, año, especialidad o clase, o navegar para encontrar compañeros de clase para añadirlos como amigos, incluyendo a los que están en su misma residencia o club.

Dentro de Facebook Campus, los estudiantes también pueden descubrir y unirse a los grupos y eventos de su escuela. Estos pueden ser aquellos asociados con clubes oficiales de estudiantes u organizaciones. Los estudiantes pueden crear grupos de compra/venta o grupos de búsqueda de compañeros de habitación, también, o cualquier otra cosa que no viole los términos de Facebook.

Estos grupos y eventos funcionan esencialmente como los de Facebook, con la excepción de que sólo los estudiantes pueden ser visibles y acceder a ellos.

El Campus de Facebook también tiene su propia sección de chat privada, que se mantiene separada de Facebook y Messenger. Estos chats grupales funcionan de manera un poco diferente, ya que los usuarios no tienen que encontrar e invitar a los miembros. En cambio, los estudiantes de un grupo particular pueden optar por unirse a su chat asociado, si así lo desean.

Un portavoz de Facebook confirmó que se trata de una "prueba limitada" para algunos usuarios. Estarán recibiendo los comentarios de los participantes con el fin de mejorar la experiencia antes de un factible lanzamiento público.