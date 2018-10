Farro es todo un récord

La atracción entre ambos comenzó antes de que ella terminara su relación de Suris. “Antes de que me separara me dijo que sentía algunas cosas por mí, pero yo estaba en pareja. Él me entendía y me respetaba”, contó Farro y aseguró que lo que la enamoró fue “su personalidad, tranquilidad, sinceridad y respeto”.

Para la vedette, el sexo es una de sus máximas prioridades cuando está en pareja. Por eso, la blonda hizo su propio ranking de las cosas que más le gustan: “Primero está el sexo, segundo la comida, tercero dormir y cuarto salir de joda”, enumeró.

Entrando en detalles, no tuvo problemas y reveló cómo le gusta hacerlo: “Prefiero los cortos antes que los largos. Tuve 18 orgasmos en un día y media noche”. “Lo que me gusta de mi pareja es la piel. Tiene piel de bebé, tersa, suave. Le llevo 11 años”, agregó Farro.

Una máquina: Farro aclaró que practica sexo virtual y que disfruta de ver porno con su pareja.

Para calentar más el tema, la rubia aclaró que practica sexo virtual con su pareja, que disfruta de las relaciones sexuales con la luz prendida y de ver porno, que prefiere a los hombres depilados y que le aburre el sexo tántrico.

El límite lo puso al hablar del “poliamor”. “No es amor, es engaño. No estoy de acuerdo con Florencia Peña (así descubrió su pareja abierta) pero cada uno hace lo que quiera. No me interesaría ir a una fiesta swinger”, concluyó.