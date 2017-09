Femicida viajó sin permiso y hoy podría quedar preso

Alarcón Medina arribó ayer a las salas penales de Cutral Co en el auto de su padre y acompañado de un amigo. El femicida viajó de Picún Leufú hacia la Comarca para escuchar lo que el fiscal y el querellante tenían para reprocharle ante un juez.

Es que el condenado no cumplió con una de las medidas cautelares que le impusieron al dictarle la sentencia el 28 de julio: dar aviso a la Policía si salía de Picún Leufú.

Un sargento de la Comisaría Novena chequeó personalmente con los padres de Alarcón Medina que este había viajado a la capital neuquina, pero como el agente no pudo estar en la audiencia se postergó su testimonio para hoy.

Cuando Darío lo vio en el taxi la mañana del 29 de agosto, llamó de comisaría para preguntar si el femicida había avisado de su viaje. Allí le dijeron que no había reportes, por lo que se comunicó con su abogado para que averiguara.

“Llamó al fiscal, que mandó a la Policía a verificar si Alarcón estaba en su casa, el padre los atendió y les dijo que había viajado en Neuquén”, detalló el hijo de Merino.

Ayer, en una audiencia solicitada por las partes acusadoras, Alarcón negó haber estado en Neuquén ese día. “Yo no fui a Neuquén el martes, no sé porque mienten, pero fui el jueves a hablar con mi abogado Palmieri y me olvidé de avisar”, expresó el condenado en la audiencia tal como narró Darío a LM Neuquén. Para el joven, Alarcón mintió y tiene que estar preso.

En horas del mediodía se reanudará la audiencia donde se espera que declare el policía y que el fiscal pida su inmediata detención.

El ataque

El crimen ocurrió el 6 de julio de 2016 cuando Sandra llevó a su hijo a la casa de los abuelos y el hombre la mató de 16 puñaladas.

CRONOLOGÍA

El crimen que conmocionó a toda la localidad

6/7/16 Brutal asesinato. Alarcón Medina mató de 16 puñaladas a Sandra Merino cuando ella le llevó a su hijo. Huyó en el auto de ella y más tarde se entregó en la Comisaría 9ª.

30/6/17 Jurado popular lo condena. Por 10 votos a 2, un jurado popular lo condenó por homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

28/7/17 Le dictan la pena perpetua. Pese a que el defensor planteó la inconstitucionalidad del veredicto popular, el juez técnico le impuso la pena máxima, prisión perpetua. No obstante, sigue en libertad hasta que la condena quede firme, lo que generó gran conmoción por el riesgo de fuga.