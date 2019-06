Festejado hat-trick de Cipo en el mercado de pases

“Me llamó Gustavo Coronel, hace un tiempo ya, para comentarme que estaba ideando al nuevo plantel, me preguntó con sinceridad si me interesaba venir a Cipolletti”, dijo.

–¿Y cuál fue tu respuesta?

Que sí, de una. Uno siempre quiere llegar a un club con tanta historia. Siento que es el momento justo para hacerlo. Me aclaró que lo que no quería era que yo utilizara este interés de él para especular con otras propuestas, pero le dejé en claro que no, que de verdad me seducía.

–¿Te marcó el camino de entrada?

La verdad que sí, pero prefiero que sea de esta manera. Sé que voy a llegar a un club que exige, que viene de dos años malos en lo deportivo, pero soy de los que creen que no hay que pensar en lo pasado, ni aunque haya sido muy bueno. Debemos armarnos y construir nuestra propia historia.

–¿Primer o segundo marcador central?

Ahora se acostumbra a dividirse la cancha, pero si tengo que describirme, digo que soy un defensor diestro pero que prefiero cerrar a espaldas del 3. Me queda más cómodo.

–El club oficializa tu llegada el mismo día que las de Jara y Berra. ¿Todo pensado?

Me enteré de que se sumaban Jara y Berra. Los conozco de enfrentarlos, dos animales. Mis compañeros delanteros, después de que los marcaba Jara, estaban con dolores toda la semana (risas).

La nueva dupla central se acopla a la vuelta de otro conocido por el hincha como Manuel Berra, ex rival de Tormann en estos certámenes de tantas idas y vueltas.

“Mi arreglo es por la temporada completa y en casa estamos todos muy entusiasmados con la mudanza. Quiero llegar algunos días antes para conocer todo el club y no andar tan perdido”, aclaró el nuevo defensor.

En actividad

El largo receso en la categoría de ascenso fue todo un desafío para los jugadores de los equipos que se quedaron eliminados de manera temprana.

Pero en este sentido, Coronel sabe que no recibirá al marcador central fuera de forma. “Me mantuve jugando en la Liga Cultural de La Pampa. Me sumé a Bernasconi, donde estuve hasta el fin de semana pasado. Me sirvió para seguir en actividad durante estos meses tan difíciles para los jugadores del ascenso”, confió aún desde Bahía Blanca.