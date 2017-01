Francisco Carnese

Las diferencias internas en el MPN marcaron parte del año que se terminó, tanto a nivel Ejecutivo como en la propia Legislatura. Sin embargo, para el presidente del bloque oficialista, Mario Pilatti, esto ya forma parte del pasado. También resaltó los consensos a los que debieron arribar para la sanción de varias leyes impulsadas por Omar Gutiérrez.

¿Qué balance hace del año legislativo?

Cumplimos el objetivo de ver funcionando una Legislatura en medio de este recambio generacional y pudimos acompañar al Ejecutivo y sus requerimientos, dando tranquilidad al gobernador. No tenemos mayoría, por lo cual es un mérito haber sacado proyectos, en muchos casos con contenidos ideológicos fuertes, que dieron lugar a internas propias que quizá no trascendieron.

Pero algunos diputados sí las hicieron trascender…

Trascendieron cuestiones personales, no internas, y no hay ni una declaración mía en este sentido. Votamos siempre unidos, eso es lo importante, y los aliados pusieron lo suyo.

¿Las cuestiones personales las tuvo con Claudio Domínguez?

Sí.

¿Y por qué se dio eso?

Por estilos y perfiles diferentes. Él tiene algunas características muy valorables como cuadro político y mucha experiencia legislativa, además de una inserción territorial muy importante.

Se dice que Jorge Sapag está en el medio y que Domínguez responde a él.

Todos respondemos a Jorge Sapag porque fundó una línea nueva del partido, contuvo a mucha gente en su momento, viabilizó un cambio generacional y ninguno de nosotros puede sentir extraña la figura de Sapag, por el contrario. Además, le reconocemos la prudencia para manejarse este año con mucho respeto y silencio público para permitir que los nuevos liderazgos se afirmen. Son cuestiones de estilo las que nos diferencian con Claudio y eso puede llevar a concebir los tiempos de manera diferente. Y hay momentos que debemos ponernos firmes para lograr resultados.

¿Esa interna está saldada?

Sí, eso quedó atrás. Se dijo que yo no estaba respetando los tiempos y los deseos del gobernador y los temas se aprobaron.

¿El presidente del bloque responde más al presidente de la Legislatura que al gobernador?

No, los conozco a los dos. Si bien puede haber matices en cómo ven las cosas, este tema está sobredimensionado. Se sabe que Rolando tiene aspiraciones y eso es bueno. Él tiene la inteligencia para darse cuenta de que acá se está jugando una cuestión generacional que lo trasciende y que el éxito de esta experiencia va a ser que tenga su propia posibilidad.

Pero marca muchas diferencias con Gutiérrez...

A veces sorprende porque él no es el vice de Gutiérrez, es el vice de la provincia. Esto es histórico en Argentina, pero en este caso yo creo que lo están manejando bien. Yo estoy en el medio de esto pero en términos legislativos, cuando hubo diferencias se pudo llegar a acuerdos

¿Hay quienes responden a Gutiérrez y otros a Figueroa en el bloque?

No. Y en mi caso, yo me llevo bien con los dos, tengo mayor diálogo con Rolando por mi tarea y proximidad, pero hoy el líder de este proceso es Gutiérrez, no hay dudas de eso, y si hoy hubiera una diferencia, la última instancia de decisión la tiene el gobernador. Pero no se tuvo que llegar a eso.

¿Qué quedó pendiente de 2016?

Hay temas grandes que venían de antes y que tienen que ver con la reforma constitucional que nunca se reglamentaron. Casi terminamos el proceso con el defensor del Pueblo, pero no pudimos.

La participación de las minorías

“Nosotros hemos visto a algunos partidos pequeños pretendiendo unanimidad o que los llamemos, y la realidad es que acá están los espacios de diálogo y todos tienen la oportunidad de intercambiar y de hablar”, dijo Pilatti respecto de los bloques más chicos de la Legislatura, pero aclaró: “Hay que temas que se tienen que cerrar y si no te prendés, te quedás afuera, y yo espero que a los partidos que les pasó eso cambien su postura para este año que se inicia y participen”.