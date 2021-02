Freddie Figgers, el multimillonario que fue abandonado en la basura de bebé

"Los niños solían burlarse de mí; me llamaban 'bebé basura' , me decían 'nadie te quiere... eres sucio'. Recuerdo ocasiones en las que me bajaba del bus escolar y niños me agarraban y me tiraban en botes de basura y se reían de mí", recordó el empresario en diálogo con Jo Fidgen.

Además de ofrecer servicios de telecomunicación, Frigger Comunication también vende equipos celulares.

Y enseguida agregó: "Llegó al punto que mi padre me tenía que esperar en la parada del bus y me acompañaba a casa. Y los niños me acosaban aún más, burlándose de él: '¡Ja, ja! Miren a ese anciano con bastón'".

El padre de Freddie, Nathan tenía 74 años cuando él y su esposa, Betty May, de 66, decidieron hacerse cargo de él. A pesar de la avanzada edad de la pareja, ambos lo acogieron como su hijo, aunque ya tenían propios y se habían hecho responsables decenas de otros niños durante su vida.

Apenas Freddie Figgers comenzó a hacer preguntas sobre sus padres biológicos, su papá le contó la historia de cómo llegó a su familia.

"Me dijo: 'Te lo voy a contar sin rodeos. Tu madre biológica te abandonó y como yo y Betty no queríamos mandarte a casas de acogida, te adoptamos'. Yo me sentí como basura y siempre me acuerdo que me agarró por los hombros y me dijo: 'Nunca dejes que eso te indisponga'", rememoró el hoy hombre de 31 años y dueño de Frigger Comunication.

Paradójicamente, la basura no solo fue lo que hizo que Freddie creciera en una familia que le dio todo el amor que alguien necesita para crecer, sino que también, de alguna forma le abrió el camino a su brillante futuro. Pues según cuenta el dueño de Frigger Comunication, pudo armar su primera computadora, la que su Nathan le compró usada y dañada por 24 dólares, gracias a que solía hacer buceo de basura con su padre y recolectar objetos como radios, los cuales le sirvieron para hacer funcionar la máquina.

"Tome partes de una radio despertador y las soldé y tras unos 50 intentos finalmente logré que la computadora funcionara. Fue entonces que supe que eso era lo que quería hacer en mi vida", expresó Freddie Friggers.

"Esa computadora borró todo el dolor del acoso escolar. Mientras me molestaban en la escuela, yo pensaba cuánto quería regresar a casa a jugar con mi computadora", relató quien se convirtió más tarde con -21 años de edad- en el hombre más joven y el primer afroamericano en obtener una licencia como operador de telecomunicaciones, el primer paso para fundar Frigger Comunication.