Gallardo: "Esperemos que sea nuestro punto de partida"

"Haber empatado acá y de la manera en la que empatamos, no está nada mal. En algún momento la racha tiene que cambiar y nosotros tenemos que hacer méritos para cambiarla. Esperemos que sea nuestro punto de partida", indicó.

En una conferencia de prensa que brindó luego del encuentro el técnico dijo además: "Los jugadores necesitaban un partido así por lo anímico. No veníamos bien y empezábamos el recorrido en Copa Libertadores ante un grande de Brasil y en un ambiente raro por jugar sin público".

"Es para destacar no habernos caído, no haber agachado la cabeza, que sería lo más natural en este momento nuestro. De no haber encontrado respuestas hubiéramos entrado en una situación todavía más complicada", expresó.

Embed

En tanto, opinó: "Era un partido muy importante desde lo mental por la situación en la que veníamos y este empate nos sirve para que los jugadores ganen confianza. Tiene mucho valor para nosotros".

"Me preocupa lo futbolístico, pero más preocupa que mis equipos no puedan tener esa esencia de espíritu, ese alma combativa no nos puede faltar", manifestó el entrenador de River.

Finalmente destacó el presente de Rodrigo Mora: "Está haciendo un esfuerzo enorme, se ve el entusiasmo y las ganas que venía guardando en mucho tiempo de dudas con respecto a su recuperación. Está mostrando todas sus ganas y energía y es el ejemplo a seguir".

LEÉ MÁS

River rescató un punto de oro con dientes apretados