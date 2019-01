Gallardo le dejó la puerta abierta al seleccionado

“Al manifestar que todo el proceso de Selección lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice. Y aparte creo que puedo dar una opinión para que las cosas mejoren”, manifestó Gallardo, quien como pocas veces deslizó su deseo de poder conducir al conjunto nacional.

“Dirigir a la Selección es uno de los deseos que uno como entrenador tiene. Es un deseo y un desafío muy importante, pero creo que las cosas se dan cuando se tienen que dar, no hay que forzarlas”, expresó el Muñeco, que tiene mucho apoyo de los hinchas en las encuestas.

En esa línea, agregó: “Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería”.

Gallardo participó el martes por la noche en Uruguay de la gala del tradicional premio América le responde a El País, donde fue premiado como el mejor entrenador de América con un 87% de los votos.

¿Qué había dicho Gallardo?

Cuando estallaron los problemas en la selección nacional, a mediados del año pasado, con la compleja desvinculación de Jorge Sampaoli, con el equipo mayor acéfalo y una fila de nombres que circularon, el deseo de iniciar un proyecto a largo plazo nunca se concretó. En ese contexto, el nombre de Gallardo apareció y el DT del Millo, concentrado en la Copa Libertadores, dio su parecer, siempre crítico, respecto a lo que veía que estaba sucediendo con el seleccionado nacional.

Aquella vez dijo: “Soy muy respetuoso de las formas. A cualquier entrenador le ilusiona dirigir en algún momento a su Selección. Me llena de orgullo el reconocimiento general, pero de mi boca no va a salir. No recibí ningún llamado y mi cabeza está en River. Todo el mundo sabe cuál es mi opinión desde hace mucho con lo que pasa en el fútbol argentino y todas sus desprolijidadaes”, expresó el Muñeco hace unos mses.

A eso se refería cuando hace horas volvió a hablar del tema. La cuestionable del asunto es que el mismo Claudio “Chipi” Tapia, presidente de AFA, en algún momento reconoció que hubo un acercamiento con el ahora mejor técnico del continente, lo cual, según las declaraciones de Gallardo, no fue cierto.

El Millonario adelantó su retorno de Punta del Este

Surgió un contrapunto en la pretemporada de River en Punta del Este. Debido al mal estado de los campos de juego en los que se desarrollaban los entrenamientos, el Millonario se volverá antes.

La fecha pactada para el cierre de los trabajos en tierra charrúa era el jueves 17, pero se decidió anticipar el regreso para este viernes. Encima, el pronóstico del tiempo indicaba precipitaciones para los próximos días, por lo que se iba a agravar el mal estado de las canchas. Si bien se pactó el retorno, los dirigidos por Marcelo Gallardo tendrán un amistoso el martes 15 con Nacional, por lo que volverán a Uruguay por unas horas.

Desde hace días, trascendió que el Muñeco no estaba contento con las condiciones del campo de juego en el predio donde trabaja el plantel. Finalmente, el Millo tomó la decisión de regresar antes de lo previsto.

El cruce ante Nacional será el único ensayo de River antes del duelo ante Defensa y Justicia del sábado 19, en el Monumental, en uno de sus juegos pendientes por la Superliga. Luego recibirá a Unión de Santa Fe, el miércoles, y el domingo 28 hará lo propio ante Patronato, ya en la reanudación del torneo.

Recordaron la final histórica

Lucas Pratto sigue cayendo de lo que generó la final histórica: “Cuando estábamos festejando en el Monumental dije que me había dado cuenta que de River no me voy a ir más”, aseguró.