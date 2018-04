Ganador del Pulitzer contó que fue violado a los 8 años

“Sí­, me ocurrió. Tení­a 8 años cuando fui violado, por una persona adulta en la que confiaba. Después de violarme, me dijo que tenía que volver al día siguiente porque si no iba a tener problemas. Y, porque estaba confuso y aterrorizado, volví y volví a ser violado. Nunca le dije a nadie lo que pasó, pero ahora te lo estoy contando a ti”, relata el autor de Flaca, Guía de amor para infieles y Fiesta, entre otros.

Bajo el título “El silencio: el legado del trauma infantil”, el escritor nacido en Santo Domingo, República Dominicana (1968), le habla al lector que un día se acercó a que le firmara un libro en un acto promocional en Massachusetts y le preguntó si los abusos que aparecían en sus relatos se basaban en su experiencia personal. Nunca le contestó. Hasta ahora. “Puedo decir, verdaderamente, que casi me destruyó (...). Jodió mi niñez. Jodió mi adolescencia. Me jodió la vida entera. Más que ser un dominicano, más que ser un inmigrante, más incluso que ser descendiente de africanos, mi violación me definía. Empleé más energía huyendo de ella que viviendo. Estaba confuso acerca de por qué no me defendí, por qué tuve una erección mientras era violado, qué había hecho para merecerlo”.

Muy afectado, el autor de El ahogado (1996) agregó que “no hay suficientes páginas en el mundo” para describir lo que le provocó esa violación. El relato menos esperado del escritor brinda detalles tales como que a los 11 años sufría depresión y rabia incontrolada; a los 12 no se miraba al espejo nunca; a los 14 se ponía la pistola de su padre en la cabeza y años después intentó suicidarse dos veces, una de ellas con las pastillas contra el cáncer de su hermano. Su familia -Junot es el tercero de cinco hijos- creyó que simplemente se trataba de “un loco”.

En la misma entrevista, el escritor destacó que tocó fondo cuando se separó de una mujer con la que había comprado un departamento en Harlem, Nueva York, y con quien había pensado en tener hijos. En ese momento, aseguró Junot, intentó arrojarse desde una terraza. ¿Cómo pudo salir de ese mal momento? Gracias al apoyo de sus amigos y de “un gran terapeuta”.

“Intentaba olvidar, pero nunca olvidaba”, recuerda. Junot explica que sólo cuando pidió ayuda y acudió a una psicoterapeuta, empezó a salir adelante y consiguió contárselo a su pareja y a sus amigos. Ahora, tras esta confesión, dice que siente como si tuviera una segunda oportunidad en la vida. Hoy, Díaz afirma que está “en un relación”, no toma alcohol y va a terapia dos veces por semana, lo que lo ayuda a hablar de su pasado.

Dí­az buscó refugio en la literatura. Publicado cuando el autor tenía 28 años, su primer libro fue un delgado volumen de relatos titulado Drown (1996). Con el segundo, La maravillosa vida breve de Oscar Wao, publicado 11 años después, ganó el Premio Pulitzer.

Premio: En 2008, con La maravillosa vida breve de Oscar Wao, Díaz ganó el Pulitzer.

