Gianninna sobre su padre: "Quiero que siga viviendo"

A-maradona-0102.png

La mamá de Benjamín Agüero contó que asistió al último cumpleaños de Diego (el 30 de octubre) en el que lo vio ahogarse, mientras la fiesta seguía. “Esto no es de ahora, mi papá está mal desde hace mucho tiempo. Cuando fue su cumpleaños fuimos con mi hermana, mi sobrina y mi hijo y vimos una situación que no estaba buena. Estuvimos con él solos en un cuarto porque había gente fumando y había un bebito”, detalló. Luego le apuntó al abogado de su papá: “Nos fuimos pero yo volví después con una amiga sin avisarle a nadie y me lo encontré a mi papá dormido en una mesa con todas personas alrededor. Estaba Jana (otra de sus hijas) también. Mi papá se descompuso, se estaba ahogando y ahí Matías Morla se fue y mi mejor amiga lo fue a encarar”.

Giannina reveló que ese día se llevó las pastillas que toma Diego. “El día de su cumpleaños agarré pastillas y me las traje a mi casa para analizar qué eran”, contó la hija de Claudia Villafañe: “Mi papá sigue tomando alcohol y yo ya no le digo nada. Él no lo disfruta”. Y luego advirtió: “No me molestaría mostrarle fotos de ese día (el del cumpleaños de su padre) a un juez, no en la tele”.