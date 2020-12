Gladys González: "pensé que Dios me castigó por votar a favor"

"El 8 de agosto de 2018 estaba embarazada de nueve semanas de mi cuarto embarazo, tengo tres hijos y deseaba tener un cuarto hijo con todo mi corazón. Antes, durante y después de aquel debate, todos recibimos insultos y amenazas, recibí mensajes muy dolorosos de algunos de mis hermanos cristianos, diciendo que rezaban para que me vaya al infierno y que Dios me iba a castigar. El 10 de agosto de 2018, dos días después de aquella votación, perdí mi embarazo y por un instante pensé que Dios me había castigado por haber votado a favor de la legalización del aborto ”, comentó Gladys González sobre su aborto.

GLADYS GONZALEZ 2.jpg Senadora Gladys González.

Gladys González agregó que tras ese lamentable suceso, se refugió “en la oración”, y entendió no solo que la perdida “se debía a que tenía 45 años y mis óvulos eran demasiado débiles para volver a concebir, sino que entendí fundamentalmente que el Dios en el que creo, no es un Dios que castiga, es un Dios que ama, que es amor, compasión, esperanza”. Y en medio del recinto de la Cámara Alta, preguntó: “¿Ustedes realmente creen que es cristiano condenar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo? Yo no lo creo y no quiero hacerlo, no quiero criminalizar a las mujeres que siempre, siempre, están desesperadas, llenas de dudas y de tristeza cada vez que hay una mujer que decide interrumpir un embarazo”.