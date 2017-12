Gladys sacó pecho

Al ser tratada de “gorda”, Gladys no se quedó atrás y le respondió a Yanina. “No sé si te voy a dar el gusto Yanina de verme en tutú. No sé cuál es tu emoción tan grande de verme en tutú a mí. ¿Por qué enviar ese mensaje al público? ¿Qué crees que soy? ¿Un hipopótamo? ¿Un elefante?”, disparó la Bomba.

“Vos te enojaste porque te dije bolsa de huesos y te dije ‘andá a comerte un bife de chorizo’”, continuó explicando la creadora de “La pollera amarilla”, a lo que la panelista retrucó: “Yo no estoy enojada por eso, vos me mandás a comer y yo te mando a hacer dieta, no sé por qué te enojás”.

Bastante exaltada a esa altura, Galdys se deschavó: “Yo no tengo problemas con mi cuerpo, vos lo tenés y la gente. Yo me amo así como soy. Mirame. Me amo así al natural, te puedo mostrar las gomas. Soy una mujer de 52 años con un hijo, con unas terribles gomas, una cola así, unas piernas divinas. Jamás fui al gimnasio, lo único que hice fue bailar en el escenario”, agregó Gladys, quien a esa altura estaba sacada.

Exhibiéndose ante las cámaras levantándose la ropa y girando, la participante más polémica del “Bailando” agregó muy alborotada: “Tengo unos brazos divinas, mi piel es toda dura. Háganme un zoom en la cara que no tengo ninguna arruga y jamás me toqué. Yo me amo. ¡Me amo! Son ustedes las que tienen problemas con mi peso, si soy gorda, si soy flaca. Con 52 años, el espejo me devuelve algo maravilloso”.

Le paró el carro: Latorre manifestó su deseo de ver a la cantante en tutú y ella le puso los puntos.

Está tremenda: “Soy una mujer de 52 años con un hijo, con unas terribles gomas”, dijo Gladys.