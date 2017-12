Facundo Arrigoni y Sabrina Sansone revelaron cómo fue el detrás de cámara y qué sucedió en el camarín entre los tres.

“Subimos al camarín. Ahí empezaron a discutir fuerte con mi coach, a los gritos, sacadas las dos. No sé si se puteaban, Sabrina le dijo que era una caradura y Gladys dijo que éramos dos demonios, dos nadies, que llegamos acá por ella, que Sabrina es mala coreógrafa, que sus coreografías eran horribles, que yo soy mal bailarín, que la lastimé, que ella nos bancó todo el año y nosotras no la bancamos. Tenemos cataratas de cosas para contar, le dijo a mi coach que llegó borracha, que es mentira. Y nos dijo ‘a ver de qué vamos a trabajar ahora’”, confesó Arrigoni sobre la pelea que finalizó en un bochorno.

La coach, por su parte, reveló que se había montado una coreografía para que ella bailara y a último momento “decidió caminar y hacer lo que ella quería ”. “No le importó el trabajo de todos nosotros. Teníamos ensayo y no vino. Llegó un momento que preferí no hablar mal, no me gusta sacar lo peor de mí porque podría ser igual o peor que ella. No quiero seguir trabajando con una persona así. Ella no puede echar, lo decidirá la producción”, aseguró Sansone.

“Sentía que la quería. De hecho, la quería, y me voy con una sensación muy rara porque les tocó a todos los participantes del Bailando”, agregó.

La Bomba, que siempre redobla la apuesta, no se quedó atrás e hizo su descargo y hasta habló de “desprecio”. “No sé lo que pasó. Ninguno de los dos se acercó a festejar conmigo cuando nos salvaron. Facu me dijo ‘con Sabri queremos llegar hasta acá’. No entendía nada, me pidieron una reunión. Estoy dolida con su actitud”.

Tras ser eliminada del “Bailando”, la Chipi dijo lo suyo y mostró su furia contra el jurado. “Si es tan divertida y tan luminosa, ¿por qué no dejan que la gente elija?”, comenzó diciendo la mujer de Dady Brieva . Luego fue más ácida y agregó: “Muchos lo comparan a cuando ganó la Mole Moli, pero él pasó por 10 teléfonos. ¿Por qué la protegen tanto? ¿Por qué no llevarla a un teléfono si tiene tanta luz y le gusta tanto a la gente?”, criticó. Y enseguida agregó: “Yo hubiese salvado a Jey, la Bomba no se movió nada”.

Por otro lado, se refirió a Marcelo Tinelli diciendo que Gladys es funcional al conductor. “Ahí, el gran vendedor de todo es Marcelo, y creo que él se divierte mucho con el personaje de la Bomba”. Y reiteró: “Lo que no me cierra es que no la llevaron a ningún teléfono”.

Finalizando, la Chipi le pegó duro al jurado: “Está para juzgar la performance, el baile, no la previa o la diversión que puede dar el personaje. Eso lo ve Marcelo, lo ve el público”.