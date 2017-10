La Bomba tocó fondo y preocupa a todos

“La vi tirada en el piso, desnuda y toda cableada. Todos estábamos preocupados y creíamos que se iba a levantar la grabación. En la mañana del miércoles, en su casa, ya había tenido dos episodios de esos”, reveló Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana.

Es que tras la descompensación, Gladys debió ser atendida por los médicos y luego la producción debió llamar a una ambulancia.

En diálogo con Ángel De Brito, la Bomba explicó qué le pasó. Además, reveló que el médico le informó que no podía continuar con la grabación pero ella no le hizo caso.

Embed

“Pensé que tenía un preinfarto porque tenía una opresión muy fea en el pecho”, fueron las primera palabras de la cantante. Luego agregó que la quisieron internar: “El médico ordenó que no podía bailar, que me tenían que hacer un control y ver cómo estaba la parte cardíaca. Yo decidí que no, que tenía que quedarme para bailar. Me hicieron firmar un papel donde me hacía cargo de mi vida: si me pasaba algo, la responsable era yo y no ellos. Y tenían razón”.

Otra mirada

Por su parte, De Brito dio más detalles del inconveniente de salud que sufrió la madre de Tyago Griffo. “Gladys tuvo un preinfarto. Parece gracioso pero no, fue real. Se descompensó y todo empezó por una pelea en vestuarios porque no le gustaba la vestimenta que tenía, la cual se va a ver esta noche (por ayer). Ella quería algo más sexy para su Ritmo Libre, inspirado en Cabaret. Tenía algo dorado, ni siquiera era marrón esta vez, pero no le gustaba”, describió el conductor. “Lo que era una discusión tonta empezó a subir de temperatura, grito con una, grito con la otra, baja gente de la producción y escándalo total. Tuvo una crisis nerviosa y ella dijo que empezó a sentir una opresión en el pecho y terminó tirada en el piso”, agregó.

El conductor también se refirió a la mala alimentación que mantiene Gladys en los días del programa: “Viene alimentándose mal: el martes comió dos hamburguesas grandes. Fuma, duerme poco, toma medicación. Algunos dicen que se automedica”, señaló el periodista.

Lo que faltaba

Ahora la ligó Lourdes Sánchez

Si bien Gladys admitió que siente estrés por lo que demanda el certamen, responsabilizó a Lourdes Sánchez. Sucede que la bailarina la trató de “burri” y eso desencadenó su crisis. “Me dolió inmensamente”, dijo la participante del “Bailando”.