Godoy no se responsabilizó por las protestas que se empezaron a desarrollar hoy en Rincón de los Sauces y que se espera que se extienda a Añelo. Al tiempo que responsabilizó al Gobierno provincial del conflicto.

"Yo me voy a poner al frente la semana que viene y le voy a demostrar al Gobierno quién tiene la gente de su lado, les voy a llevar a Casa de Gobierno los desocupados de toda la provincia", dijo Gosoy en diálogo con LU5.

Según comentó, desde la empresa Techint pretenden cubrir mil puesto de trabajo pero por orden del Gobierno no pueden tomar de acá. "Techint va a tomar 1000 personas y los de Neuquén, Zapala, Buta Ranquil y Cutral Co, no van a entrar. Este Gobierno no entiendo lo que quiere, está jugando con el pueblo", agregó el dirigente.