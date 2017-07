Gran temporada de los locales en el fútbol de Primera

En la cima del podio es inevitable mencionar a Marcos Acuña. El zapalino vistió por primera vez la camiseta de la Selección mayor y además parece estar muy alto en la consideración de Jorge Sampaoli para lo que viene. Por si fuera poco, fue la figura de Racing en el torneo, lo que lo convirtió en uno de los más buscados por los clubes europeos. El Sporting de Lisboa está tras sus pasos y en las próximas horas podría partir. En total convirtió nueve goles en el campeonato, uno por Copa Argentina y otro por Sudamericana. Sin duda, un Huevo de oro.

Se coparon

En la lista de méritos lo sigue Adrián Sporle, el volante de Banfield que ayudó a meter a su equipo en la pelea por el título hasta las últimas fechas e incluso ingresar a la Libertadores. El centenariense fue el jugador número 12 de Julio César Falcioni, participó de todos los partidos, jugó Copa Sudamericana y hasta marcó un gol en el torneo local.

El otro que siguió en la buena senda es Gabriel Arias. El arquero de Defensa y Justicia terminó con sólo 23 goles siendo la valla menos vencida (junto a Martín Campagna de Independiente). El Halcón entró en zona de Sudamericana 2018 mientras participa de la presente edición, en la que ya le ganó a Chapecoense 1 a 0 en Florencio Varela y eliminó al poderoso San Pablo.

Menor trascendencia tuvo Leandro Marín, aunque el defensor fue parte importante en el Arsenal de Humberto Grondona, que salvó la categoría y avanzó a los 16avos. de la Sudamericana. Jugó 28 de los 30 partidos en el equipo del Viaducto y convirtió un gol. Ahora deberá volver a Boca y pelear un puesto o buscar nuevos horizontes. Justamente, Arsenal se reforzó con otro neuquino: el cutralquense Facundo Monteseirín, campeón con Lanús de la Supercopa Argentina ante River.

Herrera, de menos a más

Darío Herrera, el árbitro de Andacollo, no tuvo su mejor año luego de haber estado entre los top del país. Cometió errores groseros y encabeza la lista de jueces que más se equivocaron (11 fallos que perjudicaron a diez equipos). Sin embargo, en la segunda parte del torneo mejoró considerablemente, volvió a tener bajo su órbita partidos importantes y completó una temporada aceptable.

"Muy contento por el año que hicimos con el equipo. No pensábamos llegar hasta donde llegamos. Fue muy meritorio". "En lo individual, me hubiera gustado tener más participación. Por suerte me tocó estar en todos los partidos, pero hubiese querido ser titular". “Ahora tenemos tres competencias. El año que viene se suma la Libertadores, así que va a ser una muy linda experiencia”."Sería muy lindo pelear para poder ganarla, sería un sueño".Adrián Sporle. El centenariense de Banfield habló con LM Neuquén