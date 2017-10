Grieta mundial en la prensa

Y no me importa lo que digan esos putos periodistas, la puta que lo parió...”. El desubicado grito de guerra es de los jugadores de la Selección. Canta y salta a la par de ellos en el camarín visitante de Ecuador nada menos que el jefe de... prensa de la Albiceleste, Nicolás Novello. Ve que las cámaras captan su imprudencia pero no se inhibe. Ello resume a la perfección lo que viene pasando con el periodismo deportivo. La prensa está peleada con la prensa. Se desató, apenas consumada la clasificación argentina a Rusia 2018, una feroz guerra entre los críticos tendenciosos y los defensores a ultranza del equipo que conduce Jorge Sampaoli.