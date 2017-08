Según confirmó el entrenador, el once no variará respecto de lo que fue la goleada ante Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina, por lo que se espera que los once sean Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Gago; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Edwin Cardona.

El otro tema importante en la Ribera fue la visita de Carlos Tevez al plantel y a la dirigencia, con quienes compartió una cena. El Apache aseguró que mañana estará presente en la cancha, aunque mirando desde afuera.

“Tiene un año más de contrato en el fútbol chino. Entonces, no podemos especular. No hablamos de su futuro ni de su regreso”, afirmó el Mellizo. “Fue un encuentro normal con Tevez y Angelici, compartimos una comida. Sólo eso. Si vuelve o no, se verá en un futuro”, insistió. ¿Que dijo Carlitos? “Boca me tienta, pero tengo un compromiso firmado y salir no es fácil. El hincha me demuestra el cariño que me tiene, igual que cuando me fui”. ¿Regresa a fin de año?

Por su parte, el Apache tiró: “Boca me tienta, pero tengo un compromiso firmado y salir no es fácil”.

Pavón es contra

En las últimas horas se filtró un video de una entrevista a Cristian Pavón en Córdoba donde reconocía ser hincha de River. Sus declaraciones levantaron revuelo y gran debate entre los hinchas.

4 refuerzos entre los concentrados

Paolo Goltz y Edwin Cardona estarán entre los titulares, mientras que Cristian Espinoza y Nahitan Nández irán al banco.