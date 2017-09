Gutiérrez escuchó el reclamo de la CAME al gobierno nacional

Durante el encuentro, que reunió a cientos de dirigentes de pymes y autoridades de todo el país, se vertieron fuertes críticas a las políticas del gobierno nacional respecto de un sector estratégico del entramado productivo.

Gutiérrez conversó con funcionarios nacionales y autoridades de CAME. Allí estuvieron los ministros nacionales Marcos Peña, jefe de Gabinete; Rogelio Frigerio, del Interior, Obras Públicas y Vivienda, y Francisco Cabrera, de Producción; Fabián Tarrío, presidente de CAME, y Edgardo Gámbaro, de CAME Industria, entre otros. En el cierre de la jornada se expuso el panel “Perspectivas poselectorales y la pyme industrial”, que estuvo dirigido por el vicepresidente segundo de CAME.

Pero lo más importante se dio a partir del discurso de Tarrío, quien hizo un repaso por el tratamiento que ha tenido la industria y aseguró que “el proyecto de desarrollo industrial ha quedado trunco” y que pese a “situaciones puntuales, como devaluaciones que aliviaron al sector”, con el correr del tiempo “quedó al descubierto la falta de políticas de largo plazo para el sector”.

“Nuestra industria está montada sobre una base de costos muy alta y a su vez hay sectores con un desarrollo técnico bajo”, afirmó el titular de la confederación empresaria.

Los problemas que se plantearon

El líder de la CAME, Fabián Tarrío, señaló que la “falta de acceso al crédito” y la presión impositiva, a la que calificó de “agobiante” son los mayores inconvenientes que atraviesa el sector de la mediana industria nacional. El dirigente empresario dijo que ante este panorama es necesaria “una reforma integral” del sistema impositivo. En ese sentido, coincidió con el diagnóstico que hace el gobierno de Mauricio Macri.