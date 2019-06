Gutiérrez le pide al Congreso el fin de las listas sábana

Según explicó el gobernador, de ser escuchado con esta propuesta, la idea sería que en el cuarto oscuro las boletas estén distribuidas en dos pupitres, uno con los candidatos a presidente y otro con los candidatos a senadores y diputados nacionales.

Con estos cambios se trataría de controlar el arrastre de boletas que se genera históricamente con las listas sábana. Gutiérrez tuvo esta charla con varios periodistas de los distintos medios de la región durante un agasajo por el Día del Periodista en Casa de Gobierno.

La reforma que pretende Gutiérrez no tiene un panorama alentador a sus fines dentro del Congreso de la Nación, donde las fuerzas de alcance nacional están cómodas con el sistema vigente. No obstante, se le abre una veta entre los gobernadores peronistas que no hallan representación en la dirigencia nacional.

Sin fórmula presidencial

Gutiérrez ratificó que el MPN no colgará sus candidatos al Congreso de ninguna fórmula presidencial. Tanto en las PASO de agosto como en las generales de octubre, los votantes del MPN quedaron librados a elegir al presidente que quieran, sin traicionar la decisión electoral del partido provincial.

El gobernador no soltó prenda sobre los candidatos de su partido para el Congreso.