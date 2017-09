Gutiérrez ligó la fusión de Bridas y BP con su gestión

Pan American Energy Group (PAEG), resultante de la asociación de Bridas Corporation (50%) y BP (50%), se convertirá en el segundo productor, empleador e inversor del sector petrolero en Argentina, detrás de YPF, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay. Actualmente, PAE y Axion Energy generan empleo directo e indirecto para 23.000 personas. Desde 2016, ambas compañías invirtieron más de 15.000 millones de dólares en Argentina, según señaló el comunicado que oficializó la operación empresarial.

“Es un hecho que ratifica la potencialidad de Vaca Muerta, que está más viva que nunca”, acuñó el mandatario. “Sin lugar a dudas, esto da lugar a movimientos societarios y a asociaciones de empresas que buscan integrarse en su infraestructura, en su curva de aprendizaje, en su equipamiento, en su formación para lograr el óptimo desarrollo en la cuenca hidrocarburífera de Neuquén en toda su potencialidad”, dijo Gutiérrez un rato después de que se oficializara la unión entre las empresas.

“Estamos viviendo una etapa de desarrollo masivo de Vaca Muerta y la posibilidad, con estos recursos, de su industrialización en origen. Tengo que exponer sobre este tema esta semana y estamos preparando información para compartir”, agregó.

El mandatario consideró que Neuquén está a la cabeza de una reconversión de la industria de los hidrocarburos a nivel nacional y adjudicó los buenos resultados de ese plan a la lectura que su gobierno hizo del potencial de Vaca Muerta y de las necesidades para explotarlo al máximo. En ese aspecto, aludió al pacto entre empresarios y sindicatos para reformular los términos de los convenios laborales de los trabajadores incorporados a los yacimientos de petróleo y gas no convencionales.

Un palo contra Cristina

El gobernador no se privó de tirar por elevación contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros dirigentes que tuvieron críticas hacia el manejo de las inversiones en la formación no convencional neuquina. “Recuerdo que algún tiempo atrás, algún dirigente opositor dijo que esta vaca estaba más que muerta”, ironizó Gutiérrez.

Pidió diálogo para superar la pelea

El gobernador Gutiérrez se refirió también a los conflictos entre los trabajadores de la Uocra y el Grupo Techint en los yacimientos de Fortín de Piedra.

“Tenemos que estar todos alineados. Tenemos que escucharnos, respetarnos y trabajar en equipo de la mano de esa herramienta que nos dio Dios, que es el diálogo”, promovió el mandatario.