Habló la joven víctima del pedófilo que fue atrapado por docentes

El equipo directivo comprobó que el estudiante estaba viviendo y trabajando en un hostel de la ciudad, y luego supieron que tenía planificado irse de San Martín y volver a Chile. Así, comunicaron estos datos a la Policía y el miércoles pasado fue detenido en la frontera tras cruzar por el Paso Pino Hachado.

violador detenido frontera

"Es un descanso, una emoción y una alegría tremenda. Yo ya estaba perdiendo las esperanzas y ahora estoy más tranquila con la detención. Han sido semanas súper intensas", expresó la mujer en diálogo con LM Neuquén. "Estoy muy agradecida con las mujeres de Argentina porque este tipo ya está en Chile. Fueron mis ángeles. Gracias a que ellas confiaron en mí, esto pudo ser mucho más rápido y va a pagar al menos por lo que hizo", sostuvo.

La joven precisó que radicó la denuncia judicial en 2018 y su primo "estuvo prófugo todo este tiempo y estaba haciendo toda su vida normal allá, como si nada hubiese pasado". A pesar de los kilómetros que los distanciaban, F. no estaba tranquila al entender que el hombre podría seguir abusando de otras mujeres.

"Yo puedo cambiar mi futuro y mi presente, he tenido la fuerza para salir adelante y para reinventarme, pero que este tipo siguiera libre y que estuviera lejos no me iba a dar ningún descanso porque iba a seguir dañando a otras mujeres o a otras niñas. ¿Qué iba a hacer dentro de las aulas con los niños, con la confianza que se crea?", cuestionó.

"Yo no puedo cambiar el pasado, a mí ya me marcó, ya me hizo el daño. Ahora estoy trabajando en sanarme. Pero permitir que este tipo siga viviendo la vida de una, no", afirmó.

Luego de ser capturado por la DPI de Chile y la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de ese país, la Justicia determinó la prisión preventiva por tres meses y en marzo iniciaría el juicio, instancia que ella espera con mucha expectativa y acompañada por su familia.

¿Por qué no hubo avances en la causa que F. denunció en 2018? Su respuesta es certera: "Justicia patriarcal simplemente. Porque no les importa lo que nos pasa a nosotras las mujeres. Porque si les importáramos el mundo sería completamente distinto. Pero siempre nos han visto como inferiores, como si una violación fuese normal".