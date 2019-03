“Por eso está en discusión Vaca Muerta, no está en discusión Neuquén. Está en discusión la política energética de la Argentina, y eso implica ser muy inteligente, tener una propuesta sólida y además garantizar que va a seguir creciendo o que va a crecer como nosotros creemos no creció nunca y va a poder transformar y resolver todos los problemas que no están resueltos después de 100 años de petróleo”, argumentó.