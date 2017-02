Heidi tiene un abuelito neuquino

Neuquén.- El clásico de la niña de los Alpes se recicla de la mano de Nickelodeon en una serie colorida y adaptada a la actualidad, con escenarios y actores de la región. Heidi, bienvenida a casa, la nueva apuesta de la señal infanto-juvenil, protagonizada por Chiara Francia (ex Patito Feo, Atracción por 4), cuenta entre su elenco a un neuquino por adopción que despunta el vicio de la actuación mientras se gana la vida como gerente de posventa en una conocida concesionaria local.

“Teatro hice siempre como hobby, lo único que no lo plasmaba profesionalmente”, comentó Fernando Francia, quien debutará en televisión el 13 de marzo en el rol del célebre abuelito de la chica de la montaña.

Sobre cómo se sumó al proyecto, que involucra a algunos miembros del clan Francia -incluido su hijo-, contó que su apariencia física fue clave. “Justo dio el tamaño y la barba que tenía. El pelo no es postizo, es mío. Tenía una imagen de acuerdo a lo que los productores necesitaban”, explicó, y añadió: “El personaje me gustó porque es una persona grande que quiere a los chicos, que ayuda, aunque es parco y poco sociable”. “Y no quería largar a Heidi”, acotó el actor que no se siente intimidado por las cámaras. “No soy una persona de sufrir miedos. Me fue bárbaro, no hubo que repetir muchas escenas. La gente estaba muy contenta conmigo”, aseguró.

La tira, escrita por Marcela Citterio (madre de la protagonista y creadora de Patito Feo), se centra en una simpática y traviesa jovencita que vive feliz con su abuelo en el bosque hasta que un día su tía Dete decide llevarla a vivir a la ciudad con el objetivo de hacer sonreír a Clara Sesemann, una chica triste que ha perdido a su madre. La ficción cuenta con la participación de Pepe Monje, Adriana Salonia, Minerva Casero (hija de Alfredo), Johana Francella (hija de Guillermo) y Sol Estevanez, entre otros.

“La historia es muy linda. Es un poco lo que nos pasa acá. Vos criás a tus hijos y después se van a estudiar a otro lugar. Neuquén tiene facultades, es una gran ciudad. No sé por qué se da eso… Creo que los chicos quieren despegar de la casa, crecer, empezar a hacer una vida propia. Llega un momento que para que la persona que más querés siga creciendo, lo mejor es sacarla de acá, del ámbito de la montaña en este caso”, analiza quien desembarcó en la capital neuquina en 2012.

“Hace 14 años que trabajo para la misma empresa, y cuando dijeron que habían comprado acá, me gustó la idea y me mudé. Mi hijo se fue a Buenos Aires este último año por esto y el estudio”, comentó sobre Francisco Francia, que hará de Pedro en la ficción.

Paisaje neuquino

“Este proyecto empezó en 2013. El primer ómnibus se hizo en 2015. Todo lo que era exteriores lo filmamos en mayo del año pasado acá en Neuquén, pero no puedo decir dónde porque no lo permite la producción”, sostuvo Fernando, que además de participar como el abuelo de Heidi colaboró en la búsqueda de locaciones cordilleranas.

“Tenía que ser una casa normal sobre un lago, y era difícil porque las casas en los lagos siempre son muy importantes en metros y construcción”, indicó, al tiempo que dejó entrever que se trató de una cabaña cercana a una conocida villa turística. También deslizó que se filmaron exteriores en una ciudad antigua en Buenos Aires con castillos medievales y en un estudio doble en San Isidro.

El actor destacó el profesionalismo del equipo de producción y la labor de los jóvenes actores del elenco. “Laburar con ellos fue fantástico. Cantan, bailan, actúan, hablan idiomas, tocan distintos instrumentos. Hacen de todo, son espectaculares”, remarcó.

En cuanto a las expectativas que tiene de cara al lanzamiento de la tira, sostuvo: “Lo importante es que la novela funcione, que tenga una continuidad. Los costos se dispararon en dólares en este último año. Esperemos que mejore el país para poder hacer la segunda temporada y luego la tercera”.

Estreno: Heidi, bienvenida a casa comenzará a emitirse por Nickelodeon el 13 de marzo.

La Conrado, el puntapié de Pedro

Además de Fernando y de la cipoleña Sofía Morandi, que encarna a Abril (una amiga de la protagonista), la serie contará con la participación de otro actor relacionado con el ámbito local. Francisco Francia, hijo de quien se pone el traje de abuelo en la ficción, es quien interpreta a Pedro, el mejor amigo de Heidi. Instalado en Buenos Aires, donde continúa sus estudios y se mete de lleno en la actuación, el joven de 16 años se refirió a los cuatro años que vivió en esta ciudad junto a su padre. “Iba al Colegio Lincoln. Teatro empecé allá en La Conrado”, recordó.

Y destacó la inclusión de animales en la tira como uno de los ganchos: “Animales hay en dibujitos, pero no en series con personas de verdad. Creo que eso va a pegar bastante en los chicos”.