Hety Rueda: "Fue sólo un susto"

Se hizo un silencio. Quedaban cinco minutos cuando el volante se bajó de un salto de la camioneta y se dispuso a volver al terreno. Ahí se volvió a marear. Se quedó acostado un rato y entonces sí volvió al campo desatando los aplausos de todo el público.

“Tomé agua, me recuperé y entré de vuelta, sabía que ya habíamos hecho todos los campos. Ahí ya no me acuerdo más nada”, cuenta el propio protagonista. “Estaba consciente pero no tengo recuerdos del final del partido. Recién tomé noción cuando ya estaba en la clínica con el suero”, agregó.

"Fue un susto. El doctor me dijo que no ten- go nada, así que creería que voy a viajar, pero todavía no lo sé".

Por suerte para todo Rincón, Hety viajó hasta Neuquén para realizarse una tomografía y luego de pasar la noche internado, los doctores le comunicaron que no había ningún inconveniente y que los estudios arrojaron resultados alentadores. “Fue sólo un susto, el doctor me dijo que no tengo nada así que creería que voy a viajar. Mañana (por hoy) lo vamos a resolver según cómo esté en el entrenamiento. Yo me siento de diez”, aseguró el jugador a LMN.

"Nos encontramos con un equipo que sabe a lo que juega, que es ordenando y que tiene jugadores de experiencia. La vuelta va a ser muy difícil”

El partido Con respecto a la gran victoria en casa que le da la ventaja para ir a Río Gallegos, Rueda consideró: “Nos encontramos con un equipo que sabe a lo que juega, que es ordenando y que tiene jugadores de experiencia”. Para la vuelta, el volante central consideró que será más difícil de lo que fue en casa. ¿La clave? “Tenemos que darnos cuenta de cómo manejar los tiempos del partido y no volvernos locos. Tratar de no quedarnos atrás y manejarlo nosotros”, concluyó.

