En las últimas horas millones de fans están sorprendidos con el Chavo. Luego de muchos años se reveló el verdadero nombre del entrañable personaje y por qué se escondía en un barril.

Roberto Gómez Bolaño, el genial actor que le puso el cuerpo al Chavo, parece que dejó un libro que lleva por título El diario del Chavo, en el que narra varios hechos de su pasado. Escrito en 1995, en esa obra que aún no salió a la luz, reveló que el verdadero nombre es Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi. Por otro lado, si bien la mayoría del tiempo el Chavo estaba en su barril, en realidad vivía en el departamento 8.

Otra de las revelaciones que seguramente emocionará a miles de fans tiene que ver con la vida de Chespirito. El actor mexicano no conoció a su padre y fue abandonado por su madre en una guardería. Luego, Bolaños fue enviado a un orfanato donde fue maltratado por la encargada. “La encargada principal era la señora Martina, la cual siempre estaba de mal humor y les pegaba a todos los niños. A mí una vez me sacó sangre de la nariz y luego se enojó porque manché mi ropa con sangre y me castigó dejándome un día sin comer”, relata en el libro.

“Conocí a mi mamá, pero nada más tantito. Como ella tenía que trabajar, todos los días me llevaba a una casa que se llamaba guardería y ahí me la pasaba yo hasta que ella regresaba después a recogerme. Un día no pasó a recogerme y los demás tampoco”, se puede leer en otros de los fragmentos en donde detalla su trágica niñez.

Después de un tiempo y tras la muerte de su amigo Chente, el actor pudo escaparse de la institución y terminó viviendo en la calle rodeado de niños drogadictos. Siendo un chico huérfano, se refugió en una vecindad que se convertiría en su hogar: una anciana que vivía en casa número 8 le ofreció comida y techo a cambio de ayuda. Sin embargo, la abuela luego murió y el Chavo fue desalojado del lugar. “Como ya tenía muchos amigos en la vecindad, un día me invitaba a quedarme a dormir en una casa y luego otro día en otra”, confiesa el actor.

En el libro, también aclara que nunca vivió en un barril, pero que se metía allí cuando se sentía solo y triste. “Nunca viví en un barril”, aseguró Rodolfo Pietro Filiberto Raffaelo Guglielmi.

El señor Barriga bajó 100 kilos y padece anemia

La salud de Edgar Vivar, mundialmente conocido como el Señor Barriga en El Chavo del 8, no es la mejor y su estado es delicado.

El actor mexicano confesó que luego de someterse a un bypass gástrico ahora padece anemia. A sus 71 años, Vivar bajó 100 kilos y después de esa intervención ahora también se siente debilitado físicamente.

“A raíz del bypass gástrico he tenido algunos problemas de absorción de hierro, entonces he estado un poco anémico. Me hice estudios para descartar que existiera algún problema en colon”, contó el actor a los medios mexicanos.

Vivar se realizó hace ocho años un bypass gástrico y gracias a la operación llegó a perder 100 kilos, llegando a pesar 68. En los últimos tiempos se difundieron fotos de él en las que está irreconocible.

Si bien el actor ahora padece anemia, antes de la operación tenía peores problemas de salud, como obstrucciones arteriales, como consecuencia de su obesidad.

El actor de 71 años llegó a adelgazar 100 kilos. “Comía desaforadamente, y con seguridad había un hueco afectivo que quise llenar con comida. Hoy me siento sano, ligero, y puedo bailar y cantar en el escenario”, indicó Vivar.

En el último fin de semana, el ex señor Barriga se ausentó de un evento teatral en el que oficiaba de padrino y allí se levantaron rumores sobre una supuesta recaída. Pero el actor confirmó que sólo tuvo que hacerse un chequeo médico general.

La vecindad será galardonada

Edgar Vivar, Florinda Meza (Doña Florinda) y Carlos Villagrán (Quico) recibirán en el 2017 la presea Máximo Orgullo Hispano de la Asociación Internacional de Periodistas de Radio y Televisión de Las Vegas.

María Antonieta de las Nieves recibió dicho galardón por su personaje de la Chilindrina, y además un reconocimiento por parte del Senado Federal de Estados Unidos, por su legado cultural a la comunidad hispana y un galardón de parte de la Academia de Oklahoma.

“La gente sigue disfrutando de los personajes, no sólo en la Unión Americana, sino en toda América Latina”, opinó el presidente de la asociación, Castro Zavala.