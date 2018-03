HistÃ³rico 2Âº paro de mujeres para frenar la violencia machista

“Se trata del segundo paro internacional y lo interesante fue que de un año a otro no estuvimos quietas, no nos fuimos a nuestras casas y ahora volvemos a salir a la calle, y esto nos marca que el paro no es un hecho aislado sino un proceso”, aseguró Verónica Gago, doctora en Ciencias Sociales e integrante de #NiUnaMenos.

Las modalidades en las que se llevará adelante el paro varían según cada país, provincia, localidad e incluso cada gremio y van desde acciones como ruidazos hasta el cese de actividades en los puestos de trabajo de entre 2 y 24 horas.

“Las asambleas de cara al paro se convirtieron en la caja de resonancia de todas las luchas que se desarrollan en cada lugar. En las de la Ciudad de Buenos Aires tuvimos compañeras de pueblos originarios que denunciaron la criminalización de sus protestas por la usurpación de tierras, mujeres despedidas del INTI, del Hospital Posadas, científicas y universitarias a las que les fueron recortados sus presupuestos”, agregó Gago.

La suspensión de tareas domésticas y de cuidado es otra de las consignas del paro, dado que el último estudio sobre uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) señala que las mujeres invierten tres horas más de su tiempo que los hombres en estas tareas. Durante las asambleas, algunos temas se mantuvieron en la agenda histórica del feminismo, como el reclamo por una ley que despenalice el aborto, práctica que se estima realizan unas 500 mil mujeres por año y por la que murieron 43 en 2016, último dato registrado en el Ministerio de Salud de la Nación. Por otra parte, si bien desde el año pasado el PIM fue convocado también por travestis y trans, durante la preparación de este segundo paro cobró mayor visibilidad la problemática específica de las personas trans, cuya esperanza de vida continúa siendo de 35 años a pesar de la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012.

En Argentina el primer paro de mujeres se realizó el 19 de octubre de 2016, durante dos horas, como una reacción espontánea tras la muerte de Lucía Pérez, la joven que falleció como consecuencia de empalamiento durante un abuso sexual.

Las primeras fueron polacas: Pararon en octubre 2016 porque querían restringirles el derecho a abortar.

¿Qué harán ellos hoy?: Los hombres que se sumen a las marchas no irán a la cabeza de ellas.

Comienza a las 11 con un ruidazo

El paro comenzará a las 11 con un ruidazo en los espacios de trabajo y a la tarde arrancará la marcha, que se prevé multitudinaria, hacia la Plaza de los Dos Congresos, sede del Poder Legislativo. Portando pañuelos verdes, el color que simboliza la lucha en este país por el aborto legal.