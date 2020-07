Hoteleros y gastronómicos realizan una jornada de protesta en San Martín

Además, en el marco de la jornada organizada por la entidad, realizarán una intervención sobre una foto emblemática que da al Lago Lácar dando muestras de la situación de quiebre que los aqueja.

En diálogo con LMNeuquen, el presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes, Agustín Roca, dijo: “La hotelería está cerrada en un 100% desde marzo con una profunda crisis económica y falta de pago en impuestos. Los establecimientos estaban manteniendo a todo el personal con la esperanza de poder abrir en julio por la temporada de esquí pero, lamentablemente, ya no hay temporada".

Con respecto al panorama a futuro que presenta el sector, Roca explicó: "Estimamos que en los meses de agosto y septiembre ya van a empezar a darse las bajas licencias y cierres de establecimientos por la situación económica que ya es insostenible. Calculamos que vamos a ver un 30% de baja en las licencias y caídas importantes en lo que tiene que ver con la gastronomía. Ya llevamos más de cien días sin actividad, hay que pagar impuestos, aguinaldos y con la ayuda de las ATP del gobierno nacional no alcanza si no hay ingresos y lo poco que queda ya se acaba."

"En principio tratamos de llegar a julio y ahora ya estamos viendo como llegamos a fin de año, el problema más grande se va a dar entre agosto y diciembre con lo que tiene que ver con el personal y las deudas que se van acumulando, porque sin trabajar se va a hacer muy difícil sostener la actividad. A raíz de esta problemática estamos pidiendo la extensión de la ayuda del gobierno nacional hasta fin de año", sostuvo Roca.

"La gastronomía es el sector que está más complicado por los altos costos de alquiler de los locales. En el caso de la hotelería, el impacto es un poco menor al no tener que hacer frente a otros costos por más que cierren el establecimiento. En San Martín de Los Andes, casi el 80% de los emprendimientos gastronómicos alquilan locales y, en el caso de la hotelería, se da lo contrario, casi el 80% de los establecimientos son explotados por sus propietarios", explicó.

"Desde el gobierno provincial no tuvimos muchas respuestas cuando solicitamos la ley de emergencia turística para la cordillera y sabemos que tienen demandas de distintos sectores, pero nuestra actividad es la única que no está trabajando. Los hoteles y alojamientos en toda la zona de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y el resto de la cordillera no están trabajando y no hay perspectivas de volver a abrir. Los establecimientos son como muchas velas que se van apagando de a poco y no se dan cuenta. Si sucediera lo mismo en Vaca Muerta con una empresa petrolera, llamaría más la atención. Acá hay miles de puestos de trabajo directos e indirectos que están en peligro", reflexionó Roca.

Desde la AHGSMA mantuvieron un reunión con el municipio para buscar la forma de atenuar el impacto económico. "Con el municipio local hemos dialogado mucho sobre la crisis que atraviesa el sector, pero el único beneficio que obtuvimos fue que no corran los intereses en los pagos de las tasas municipales y la no ejecución judicial. Estamos dialogando para ver si podemos lograr una rebaja en la tasa de alumbrado barrido y limpieza y en las licencias comerciales. Entendemos que el municipio también atraviesa problemas por el corte de la cadena de pagos y la baja recaudación", expresó Roca.