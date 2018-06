Iba en parapente, cayó y un tronco atravesó su brazo

“Caí sobre unos pinos y me clavé en una estaca, como lo hacían con la gente en el pasado. Pero no me di cuenta. Me sacudí todas las pequeñas ramas y hojas que tenía encima y dije ‘uy, me siento bien, no pasó nada’. Cuando me quise levantar, me di cuenta de que algo me retenía, y recién entonces me percaté de que tenía un tronco enorme, como una sandía, clavado ahí. Me reí”, contó Iván a la TV bielorrusa. Luego, según comentó el protagonista, llegó un compañero, quien lo vio y le dijo: “¡Esto es una locura! ¡Si te lo saco te vas desangrar y morirás!”. En ese momento llamaron a una ambulancia.

Al rato llegaron los rescatistas, que tuvieron que trabajar un buen rato para cortar la rama del resto del árbol y trasladar a Iván a un hospital cercano, donde lograron remover el tronco e iniciar las curaciones.

Iván se está recuperando favorablemente y, milagrosamente, los médicos estiman que no tendrá secuelas graves del accidente.